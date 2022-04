Nyuma ya pazia Rayvanny kuondoka WCB

By Peter Akaro More by this Author

UKIMTOA Diamond Platnumz, pale WCB msanii anayeingiza fedha nyingi ni Rayvanny ambaye wimbo wake, Mama Tetema alioshirikiana na Maluma kutoka Colombia umeweza kufikia mauzo ya Dola100,000 sawa na Sh232.2 milioni.

Hata hivyo, ikiwa Rayvanny ataamua kuachana na WCB Wasafi, hatalazimika kulipa fidia ya Sh1.0 bilioni kwa ambavyo imekuwa ikidaiwa. Mambo yote mawili ni kwa mujibu wa mmliki wa lebo hiyo, Diamond ambaye mwaka jana alidai utajiri wake ni zaidi Dola5.1 milioni sawa na Sh11.8 bilioni.

Tetesi za Rayvanny kuachana na lebo hiyo zimeanza kuchukua tena nafasi wiki hii mara baada ya kuondoa utambulisho kuwa yupo chini ya WCB kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, huku Zari The Bosslady akidai Rayvanny ni mwimbaji mzuri tatizo amekosa promosheni ya kutosha.

Ikiwa hilo litatokea, Rayvanny atakuwa msanii wa tatu kuachana na WCB ndani ya miaka mitatu baada ya Rich Mavoko ambaye inadaiwa alishindwa kulipa fidia ya mkataba wake hivyo nyimbo zake zikabaki chini ya lebo hiyo hadi sasa, na Harmonize anayedai kulipa fidia ya Sh600 milioni.

Utakumbuka baada ya Rayvanny kufanya vizuri kwenye mashindano ya Free Style 2011 pande za Coco Beach, Dar es Salaam na kisha kusugua benchi Tip Top Connection kwa muda, hatimaye Aprili 2016 alisainiwa WCB na kutoa wimbo wake wa kwanza, Kwetu, uliofanya vizuri na kumtambulisha katika Bongofleva.

Sasa ni miaka saba, chini ya WCB, Rayvanny ameweza kushinda tuzo ya BET (2017), kuachia Extended Playlist (EP) tatu, Flowers (2020), New Chui (2022) na Flowers II (2022), pia ametoa albamu moja, Sound From Africa (2021).

Anashikilia rekodi ya kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika kutumbuiza katika hafla ya utoaji wa tuzo za MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2021 huko nchini Hungary, msanii wa kwanza Afrika Mashariki kufikisha streams milioni 100 Boomplay (Golden Club), huku akiingiza nyimbo kwenye chati za Billboard Latin na Mexico.

Na sasa Rayvanny anahusishwa kuondoka WCB, kwanini hilo linatokea kipindi hiki? Hizi zinaweza kuwa miongoni mwa sababu zinazochochea hilo kwa kiasi chake;

Mosi; kutoshirikishwa kwenye EP ya Diamond, First of All (FOA) iliyotoka Machi 11, 2022 ikiwa na nyimbo 10, kunatajwa kama ishara ya Diamond kumfungulia msanii huyo mlango wa kutokea. Utakumbuka katika EP hiyo wasanii wa WCB Wasafi walioshirikishwa ni wawili tu, Zuchu na Mbosso.

Hoja ni kwamba hata kwenye albamu ya tatu ya Diamond, A Boy From Tandale iliyotoka Machi 14, 2018 ikiwa na nyimbo 18, Harmonize na Rich Mavoko ambao walijitoa kwenye lebo hiyo miaka miwili iliyofuatia hawakushirikishwa, huku Rayvanny akisikika kwenye ngoma moja, Iyena.

Lakini naye Rayvanny hajamshirikisha Diamond kwenye EP zake tatu zenye jumla ya nyimbo 23, huku akimshirikisha kwenye wimbo mmoja, Tetema katika albamu yake, Sound From Africa iliyotoka Februari 2021 ikiwa na nyimbo 23. Na kumbuka wimbo huo ulitoka kitambo kabla ya albamu hiyo.

Pili; kuanzisha lebo yake, akiwa bado chini WCB, Machi 2021 Rayvanny aliweza kuitambulisha, Next Level Music (NLM) akiwa ni msanii kwanza kufanya hivyo, Septemba 2021 alimtoa msanii wa kwanza wa NLM, Mac Voice.

Muda mfupi Mac Voice akaachia EP yake, My Voice EP yenye nyimbo tano huku Rayvanny akipewa shavu katika nyimbo mbili, EP hiyo ilifanya vizuri hadi kufikisha streams zaidi ya milioni 10 kwenye mitandao ya iTunes, Spotify, Audiomack na Boomplay na Play Music kwa mwenzi mmoja tu.

Kisha Mac Voice akachaguliwa kuwania tuzo za African Entertainment Awards USA (AEAUSA) kutoka Marekani kwenye kipengele cha Msanii Bora Chipukizi 2021 ingawa hakushinda.

Mafanikio ya NLM yanatajwa kumtia wivu Diamond ingawa mwenyewe amekanusha hilo kwa kueleza Rayvanny alifuata taratibu zote za kiofisi kabla ya kuanzisha lebo hiyo huku akimtaja kama msanii mwenye nidhamu zaidi.

Tatu; kuisusia EP ya FOA, Diamond amefanya hafla (listening party) zaidi ya mbili Dar es Salaam kwa ajili ya EP yake hiyo lakini Rayvanny hakuonekana hata moja, hata hivyo alikuwa anaonekana yupo nje ya nchi akiwa na shughuli zake nyingine za kimuziki.

Lakini Rayvanny hajaonekana akiisapoti EP hiyo kwenye mitandao ya kijamii kama wasanii wengine wa WCB, ni chapisho moja tu alilowahi kutoa Rayvanny kuhusu EP hiyo kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Hilo ndilo hasa linaleta maneno kuwa kuna zaidi ya kile kinachoonekana kwa nje.

Nne; mara baada ya Diamond kuanzisha kampuni yake ya Beti huku wasanii, viongozi na watu wa karibu wa WCB wakiwa mabalozi, Rayvanny alienda kuchukudia dili la ubalozi kutoka kampuni nyingine ya Beti, hilo nalo likaacha maswali. Hata hivyo, Rayvanny anakabiliwa na changomoto kutokana na mafanikio yaliyopata chini ya WCB.

Kumbuka tetesi hizo zinakuja wakati Rayvanny anajiaandaa kuachia video ya wimbo, wake I Miss You ambao amemshirikisha Zuchu ukiwa ni wimbo wa pili kwa Rayvanny kufanya na Zuchu baada ya kuachia Number One uliofanya vizuri.

Kubwa zaidi ni kwamba video ya wimbo, Number One hadi sasa ina views zaidi ya milioni 60 YouTube ndani ya mwaka mmoja na kuwa video ya Rayvanny iliyotazamwa zaidi na iliyopata, ikiwa ni mapokezi makubwa zaidi kwa muda mfupi.

Ikumbukwe video ya Rayvanny iliyotazamwa zaidi YouTube kwa muda wote ni Tetema akimshirikisha Diamond Platnumz, hii imetoka miaka mitatu iliyopita na ina views zaidi ya milioni 64.

Kwa muktadha huo, video ya wimbo, Number One imefanya vizuri kuliko Tetema kwa kutazama kigezo cha muda, huku video ya tatu kwa Ravanny kutazamwa zaidi YouTube ni Mwanza (Nyegezi) ambayo ina views zaidi ya milioni 55 ambayo pia amemshirikisha Diamond.

Hadi sasa Rayvanny ndiye msanii aliyefanya kolabo nyingi zaidi na Diamond kuliko yeyote yule duniani, wametoa ngoma saba pamoja ambazo ni Salome, Iyena, Tetema, Amaboko, Woza, Vumbi na Mwanza iliyofungiwa na Baraza la Sanaa Taifa (Basata), huku video yake ikitakiwa kutolewa YouTube, licha kuondolewa lakini baada ya mwaka mmoja ilirejea!