Rayvanny wa WCB imeisha, sasa ni zamu ya Next Level

Hatimaye baada ya tetesi za muda mrefu, Rayvanny ameaga rasmi WCB yake Diamond Platnumz iliyomtoa kimuziki mwaka 2016, huyu ni msanii wa tatu kuachana na lebo hiyo baada ya Rich Mavoko na Harmonize.

Rayvanny alijiunga WCB mwaka 2015 akiwa ni msanii wa pili kusainiwa, alitokea Tip Top Connection aliojiunga nao tangu mwaka 2012 kupitia Babu Tale. Hata hivyo, kwa miaka mitatu ndani ya Tip Top alifanikiwa kurekodi wimbo mmoja tu, ‘Upo Mwenyewe’ ambao haukufanya vizuri.

Aprili 2016 ndipo Rayvanny aliachia wimbo wake wa kwanza chini ya WCB, Kwetu ambao ndio ulimtoa, video yake ilishika namba sita kati ya video 15 zilizotazamwa zaidi Tanzania kwa mwaka huo, huku ‘Salome’ ya Diamond ambayo kashirikishwa pia ikiongoza.

Baada ya kufanya vizuri na wimbo wake wa pili, ‘Natafuta Kiki’ alichaguliwa kuwania tuzo za Africa Entertainment Awards, USA (AEAUSA) kama Best New Artist na Best New Talent, pia aliwania MTV MAMA 2016 kama Best Breakthrough Act. Video ya wimbo, ‘Natafuta Kiki’ iliyotoka Agosti 31, 2016 nayo ilishika nafasi ya 12 miongoni mwa video 15 za muziki zilizotazamwa zaidi katika mtandao wa YouTube nchini Tanzania kwa mwaka huo.

Tetesi za yeye kuondoka WCB zilishika kasi baada ya kutoshirikishwa kwenye Extended Playlist (EP) ya Diamond, ‘First of All’ (FOA) iliyotoka Machi 11, 2022 ikiwa na nyimbo 10 ambazo ni wasanii wawili tu wa lebo hiyo walipewa shavu, Mbosso na Zuchu.

Hata hivyo, Diamond alikanusha hilo kwa kusema yeye na Rayvanny wameshatoa nyimbo nyingi pamoja kama ‘Salome’, ‘Iyena’, ‘Tetema’, ‘Mwanza’, ‘Woza’, ‘Timua Vumbi’, ‘Amaboko’ na nyinginezo.

Katika salamu zake za kuaga Rayvanny alieleza kujivunia kuwa msanii wa kwanza Tanzania kushinda tuzo ya BET 2017 ambapo aliibuka mshindi katika kipengele cha Viewer’s Choice Best New International Act kwa kuwabwaga Dave, Amanda Black, Changmo, Daniel Caesar, Remi na Skip Marley. Rayvanny alikuwa ni msanii wa pili kutajwa kuwania tuzo hizo kutokea WCB baada ya Diamond kuchaguliwa kuwania kwa mara ya kwanza mwaka 2014 katika kipengele cha Best International Act Africa ambacho amekiwania mara tatu bila mafanikio. Kwa sasa Rayvanny anamiliki lebo yake, Next Level Music (NLM) aliyoanzisha Aprili 2021 akiwa bado chini ya WCB, Septemba 2021 ndipo NLM ilimtambulisha msanii wa kwanza Mac Voice ambaye amefanya vizuri kupitia EP yake, ‘My Voice’ yenye nyimbo tano.

WCB kwa sasa inabaki na wasanii watano akiwamo akiwamo Diamond.