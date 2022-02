Snoop Dogg kuzikosa albamu za Tupac, Dre Death Row

By Mwandishi Wetu More by this Author

Pamoja na Snoop Dogg kufanikiwa kumiliki kampuni ya muziki ya Death Row Records, kuna uwezekano mkubwa kuwa hataweza kumiliki albamu za magwiji wa muziki wa hip-hop, Dr Dre na 2 Pac Shakur zilizorekodiwa na lebo hiyo, vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti.

Snoop, ambaye pamoja na Dr Dre, Kendrick Lamar, Eminem, 50 Cent na nyota wa R&B, Mary J.Blige waliliteka jukwaa la Super Bowl Jumapili iliyopita, alikamilisha umiliki wa Death Row mwezi uliopita na lebo hiyo itakuwa ya kwanza kuingia katika teknolojia ya NFTs ambayo ni ya ununuzi wa fedha za kidigitali.

Tayari pia kuna uwezekano wa kufanya collabo na kampuni iliyokuwa hasimu ya Bad Boy Records inayomilikiwa na P.Diddy.Lakini si mambo yote yatakayomuendea vizuri rapa huyo mkongwe.

Tovuti ya Vibe imeripoti kuwa suala la kumiliki kikamilifu nyimbo zilizo chini ya lebo hiyo bado linajadiliwa, lakini hakuna uhakika kama majadiliano yakimalizika albamu za Tupac za All Eyez On Me na The Don Killuminati: The 7 Day Theory zitakuwa chini ya mmiliki mpya wa Death Row kwa kuwa tangu Januari mosi, 2022 zilikuwa chini ya mmiliki mwingine.

Nyimbo zinazorekodiwa na Death Row zinamilikiwa na kampuni ya MNRK Music na kampuni yake mama ya Blackstone, ambayo iliinunua lebo ya eOne Music Aprili mwaka jana kwa dola 385 milioni za Kimarekani.

Hata hivyo, albamu ya The Chronic ya Dr. Dre inatarajiwa kurejeshwa Death Row mapema mwakani. Albamu za Snoop --Doggystyle, Doggfather, na mpya ya BODR (Back On Death Row)-- zote zikochini ya lebo hiyo na hivyo kumfanya awe msanii anayeongoza kwa mauzo hivi sasa.

Vibe inaikariri Billboard kuwa Death Row iliingiza dola 15 milioni mwaka jana, ikiwa ni pamoja na mauzo ya kazi za 2 Pac na Dre.Tangu miaka ya tisini umiliki wa Death Row Records umekuw aukibadilika. Snoop Dogg alinunua lebo hiyo kutoka kampuni ya MNRK Music Group (ambayo zamani ilikuwa inaitwa eOne Music).

“Nimefurahia na kupenda fursa hii ya kumiliki chapa kubwa ya Death Row Records ambayo ina thamani kubwa ya hapo mbeleni na ambayo haijatumiwa,” Snoop Dogg alisema akikaririwa na hiphopdx.com.

“Ni kitu kizuri kumiliki lebo ambayo ilikuwa sehemu yangu mwanzoni mwa kazi yangu na nikiwa mmoja wa waasisi. Huu ni wakati wenye maana kubwa kwaangu."