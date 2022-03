Wasafi wakacha tuzo za muziki Tanzania, Basata yataja sababu

By Nasra Abdallah More by this Author

Dar es Salaam. Baraza la Sanaa la Taifa (Basata) limeweka hadharani majina ya wasanii watakaowania tuzo za muziki ambapo wasanii kutoka lebo ya wasafi hawapo.

Orodha hiyo imetolewa leo Jumamosi Machi 19, 2022 na Kaimu Katibu Mtendaji wa Basata, Matiko Mniko na katika orodha hiyo haina msanii hata mmoja kutoka lebo ya Wasafi.

Matiko amesema wasanii waliotajwa ni waliochujwa kati ya wale walijitokeza kupeleka kazi zao ambapo walikuwa 1360.

Akieleza hilo, Mniko amesema wasanii hao wametajwa kutokana na waliojitokeza kupeleka kazi ambapo kwenye kamati iliyokuwa ina wajumbe 100 iliwachuja na kuona hao ndio wanafaa.

"Tulitaka utoaji wa tuzo huu uwe huru, wasanii wenyewe wajipendekeze na wapi wanaona wanawanapaswa kuwa na baada ya mchujo, wateule waliopatikana ndio hao," amesema Mniko.

Tuzo hizo zinatarajiwa kutolewa Aprili 1,2022 ambapo vipengele 51 vitawaniwa ambavyo ni;

1.1.1 HIP HOP MUSIC

A. BEST FEMALE HIPHOP MUSICIAN OF THE YEAR

1. ZUHURA A. LWODYAH (Lolo Da Prince)

2. CHEMICAL

3. LISS LA MODE

4. ROSA REE

5. FRIDA AMANI



B. BEST MALE HIP HOP MUSICIAN OF THE YEAR

1. PROFESSOR J

2. YOUNG LUNYA

3. DARASA

4. RAPCHA

5. NEY WA MITEGO



C. BEST HIP HOP SONG OF THE YEAR

1. UTANIAMBIA NINI - PROFESSOR J

2. SWAGG – JOH MAKINI

3. MBUZI – YOUNG LUNYA

4. MADAM PRESIDENT – FRIDA AMANI

5. LISA – RAPCHA



1.1.2 BONGO FLAVOR MUSIC

A. BEST FEMALE BONGO FLAVOR MUSICIAN OF THE YEAR

1. NANDY

2. ROSA REE

3. ANJELLA

4. SARAPHINA

5. MARRY G

B. BEST MALE BONGO FLAVOR MUSICIAN OF THE YEAR

1. JUX

2. BEN PAUL

3. HARMONIZE

4. MARIOO

5. WHOZZU



D. BEST BONGO FLAVOR SONG OF THE YEAR

1. SAWA – JUX

2. BIA TAMU - MARIOO

3. TEACHER – HARMONIZE

4. ZAI – MAUA SAMA

5. NIMEKUZOEA – NANDY



1.1.3 DANCE/ZOUK/RHUMBA MUSIC

A. BEST FEMALE DANCE/ZOUK/RHUMBA MUSICIAN OF THE YEAR

1. LUIZER MBUTU

2. ANN ANNIE

3. REHEMA KHAMIS TAJIRI

4. SHOLINDER M KILASI

5. NAOMI S. CHUWA



B. BEST MALE DANCE/ZOUK/RHUMBA MUSICIAN OF THE YEAR

1. CHARLES BABA

2. MUUMIN MWINJUMA

3. MELODY MBASSA

4. EDDO SANGA

5. OMBENI URASSA





C. BEST DANCE/ZOUK/RHUMBA SONG OF THE YEAR

1. MCHAWI NDUGU – MSONDO NGOMA

2. FENESI – MUUMIN MWINJUMA

3. KWAKE YEYE – MELODY MBASSA

4. PENZI SIGARA KALI – TWANGA PEPETA

5. BADO KIDOGO – JOACHIM LEMA



1.1.4 TAARAB MUSIC

A. BEST FEMALE TAARAB MUSICIAN OF THE YEAR

1. SIKUDHANI ALLY

2. NASRA SHABAN ABDALLAH

3. FATMA MAHMOUD (MCHARUKO)

4. KHADIJA YUSSUF

5. MALIKIA LEYLA RASHID



B. BEST MALE TAARAB MUSICIAN OF THE YEAR

1. MZEE YUSUPH

2. MWINYI MKUU



D. BEST TAARAB SONG OF THE YEAR

1. MSINIFOKEE – JAHAZI MODERN TAARAB

2. KEEP ON TALKING – MWINYI MKUU

3. TUNAPWAGA NA UHURU – DAR ES SALAAM MODERN TAARAB

4. ROHO MBAYA UGONJWA – MWANAHAMISI POGORA



1.1.5 RAGGAE/DANCEHALL MUSIC

A. BEST FEMALE RAGGAE/DANCEHALL MUSICIAN OF THE YEAR

1. PRECIOUS ERNEST

2. AILAVOICE

3. TRIXY TONIC

4. DIPPER RATO

5. ZEDY WADY





B. BEST MALE RAGGAE/DANCEHALL MUSICIAN OF THE YEAR

1. RAS SQUAD

2. BADDEST 47

3. DABO MTANZANIA

4. WARRIOURS FROM THE EAST & STEVE RN’B

5. PAUL RAPHAEL MIHAMBO



C. BEST RAGGAE/DANCEHALL SONG OF THE YEAR

1. PROPAGANDA – DABO MTANZANIA

2. QUEEN – RAS SQUAD

3. UNAOTA – BADDEST 47

4. MWENGE – ARUSHA ALL STAR

5. JAMBO REMIX – WARRIOUS FROM THE EAST FT. STEVE RN’B



1.1.6 SINGELI MUSIC

A. BEST FEMALE SINGELI MUSICIAN OF THE YEAR

1. SNURA

2. MIMAH

3. REHEMA KHAMIS TAJIRI

4. LAMONA



B. BEST MALE SINGELI MUSICIAN OF THE YEAR

1. BALAA MC

2. SHOLO MWAMBA

3. KINATA MC

4. MAN FONGO

5. MEJA KUNTA





C. BEST SINGELI SONG OF THE YEAR

1. ASILI YETU – SHOLO MWAMBA

2. DO LEMI GO – KINATA MC

3. STRESS – BALAA MC

4. WEWE – KALA JEREMIAH

5. UGAIGAI – FIDO

1.1.7 TRADITIONAL/ASILI MUSIC



A. BEST FEMALE TRADITIONAL/ASILI MUSICIAN OF THE YEAR

1. SHOLINDER

2. JOYCE S. MWAIKOFU



B. BEST MALE TRADITIONAL/ASILI MUSICIAN OF THE YEAR

1. SHOLO MWAMBA – ASILI YETU

2. WARRIORS FROM THE EAST BAND – AFRIKA NDIO NYUMBANI

3. HAMZA KALALA – SHELI SHELI

4. MSAFIRI ZAWOSE - SABABA

5. K2GA – GOMA



D. BEST SONG TRADITIONAL/ASILI OF THE YEAR

1. ASILI YETU – SHOLO MWAMBA

2. CLIMATE & HERITAGE - CHEMICAL

3. SHELI SHELI – HAMZA KALALA

4. NDITO – BAHATI FEMALE BAND

5. SABABA – MSAFIRI ZAWOSE



1.2 ARTIST/GROUP AND COLLABORATION OF THE YEAR

1.2.1 BEST MUSICIAN OF THE YEAR

A. BEST FEMALE MUSICIAN OF THE YEAR

1. FRIDA AMANI

2. NANDY

3. JOYCE S. MWAIKOFU

4. CHRISTINA SHUSHO





B. BEST MALE MUSICIAN OF THE YEAR

1. HERMONIZE

2. PROFESSOR J

3. JUX

4. BEN PAUL

5. YOUNG LUNYA



C. BEST UPCOMING FEMALE MUSICIAN OF THE YEAR

1. SARAPHINA

2. ABBY CHAMS

3. MARRY G

4. ZUHURA A. LWODYAH (Lolo Da Prince)

5. TRIXY TONIC



D. BEST UPCOMING MALE MUSICIAN OF THE YEAR

1. KUSSAH

2. KINATA MC

3. LODY MUSIC

4. RAPCHA

5. DAMIAN SOUL



1.2.2 GROUPS AND SONG COLLABORATION

BEST LOCAL COLLABORATION SONG OF THE YEAR

1. NDOMBOLO – ALI KIBA

2. SHIKILIA – PROFESSOR JEY

3. UNAU VIBE – RAPCHA

4. LOYALTY - DARASA

5. LALA – JUX