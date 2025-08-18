Dakika 96 za Mbeumo, Matheus Cunha Old Trafford

Manchester, England. Nje ya uwanja wa Old Trafford, picha ya Alejandro Garnacho ilikuwa imeharibiwa vibaya, sura yake ikiwekwa "X", ishara ya kukataliwa.

Katika ukurasa wa nyuma wa jarida la moja, jina la Jadon Sancho lilionekana likiwa la mwisho kati ya orodha ndefu ya wachezaji 38 wa Manchester United, lakini yeye pekee hakuwa na namba ya jezi.

Rasmus Hojlund, aliyekuwa tegemeo la ushambuliaji msimu uliopita, sasa aliondolewa kabisa kwenye kikosi cha mechi. Ilikuwa ishara isiyo na kificho kuwa anatakiwa kuondoka kabla dirisha la usajili halijafungwa.

Marcus Rashford alipelekwa kwa mkopo kwenda Barcelona, huku Antony akionekana kusahaulika kabisa.

Na hivyo basi, huu ndio ulikuwa mwanzo mpya wa Manchester United chini ya Ruben Amorim, kikosi kilichovunjwa na kujengwa upya kwa gharama ya pauni 200 milioni. Ingawa walipoteza dhidi ya Arsenal baada ya dakika 96, kilichoonyeshwa ni sababu halisi ya kwa nini Amorim aliamua kuanza upya.

Msimu uliopita, United ilifunga mabao 32 pekee katika mechi 27 za ligi. Timu nne tu ndizo zilizofunga mabao machache zaidi, na tatu kati yao zilishuka daraja.

Zaidi ya hayo, walipoteza nafasi nyingi walizozalisha, wakiwa na kiwango cha pili cha chini cha ubadilishaji wa mashuti kuwa mabao hata kutoka kwa nafasi za wazi.

Hata hivyo, mashabiki waliweza kushuhudia uwezo wa juu wa Bryan Mbeumo na Matheus Cunha waliowainua mashabiki mara kwa mara kutokana na viwango vyao vya kuvutia kuvutia. Ilikuwa ni mechi yenye tofauti kubwa ya Manchester ya msimu uliopita na hii hapa.

Mbeumo aling’ara sana kama namba 10 wa kulia, akimsumbua beki wa kushoto wa Arsenal, Riccardo Calafiori, kila wakati, kutokana na nguvu na kasi aliyokuwa nayo.

Katika kipindi cha kwanza tu, alikamilisha asilimia 100 ya 'dribbles' zake kutoka kwenye mikimbio. Alitoa pasi 8 zilizokamilika, krosi 4, mashuti 2, na atengeneza nafasi moja ya wazi. Moja ya juhudi zake za mmoja dhidi ya mmoja ilistahili kumaliziwa kwa bao, lakini alichoka kabla ya kufunga. Hata bila bao, alikuwa na kiwango bora uwanjani.

Cunha naye aling’ara katika nafasi iliyomruhusu kutoka nyuma, akibadilika kati ya kuwa namba 9 bandia na kuwa mchezaji wa pembeni katika mfumo wa namba 10.

Ilitegemea uwezo wa David Raya kuokoa nafasi kadhaa za wazi, moja akiwa amejiinamia upande wa kushoto kwa vidole vya mkono wa kulia, na nyingine ya haraka kwa kichwa cha Mbeumo, kuzuia wachezaji hawa wawili kupata mabao waliyostahili.

Wakati mwamuzi Simon Hooper alipopuliza kipyenga, Arsenal walikuwa wameokoka baada ya kuwa kwenye wakati ngumu, huku Cunha na Mbeumo wakiwa tayari wameshapiga mashuti tisa kati yao, sawa na jumla ya mashuti yote ya Arsenal.

Kweli, United walipoteza tena. Hili si jambo geni, walilifanya sana msimu uliopita. Na mfano wa Cunha, licha ya utendaji mzuri, alikuwa na miguso 35 pekee (ya chini zaidi kwa mchezaji yeyote wa uwanjani kwa dakika 90), na alipoteza mapambano 12, mengi zaidi ya mchezaji yeyote katika mechi.

Hii ndiyo maana "mtihani wa macho" ni muhimu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Old Trafford ilihisi kama mahali ambapo washambuliaji wanaweza kung’aa tena, badala ya kuwa kaburi la vipaji.

"Walitengeneza nafasi nyingi, walikuwa mahali sahihi," nahodha Bruno Fernandes alizungumza kuhusu mastaa hao.

"Tunajua ni hatari na tishio. Tunajua wanachoweza kuipa timu. Hii ni sura nzuri ya kwanza kwao, lakini nina hakika watafanya vizuri zaidi."

Benjamin Sesko naye aliingia kipindi cha pili, akapata nafasi chache, lakini ni mapema mno kumhukumu.

Lakini simulizi kuu hapa ilikuwa ni Cunha na Mbeumo, wachezaji wa enzi ambapo United walikuwa na safu ya ushambuliaji iliyokuwa ikiwapa kiburu mashabiki OId Trafford.

"Wachezaji kama Cunha na Mbeumo wanaweza kuamsha uwanja kwa sekunde moja tu," Amorim alisema. Na hakukosea.

“Kitu muhimu zaidi ni kwamba hatuwachosha mashabiki wetu.”

Mbeumo alionyesha ubunifu uliokosekana Old Trafford kwa muda mrefu.

Na kwa nadra sana katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, kulikuwa na mambo mengi mazuri ya kuchukua kutoka kwenye kipigo hicho.

Ahadi na matumaini ya siku njema ni mtaji ambao haudumu kwa muda mrefu, hasa kama timu inacheza mechi moja tu.

Lakini kuwasikia mashabiki wakitoka Old Trafford wakizungumza kwa matumaini juu ya wachezaji, ilikuwa ni dalili kuwa kila uamuzi wa Amorim unaonekana kuwa wa kweli.

"Tarehe 25 Mei, baada ya mechi tatu za mwanzo nikiwa na ushindi miwili na sare moja, niliwaambia: 'Dhoruba inakuja'," Amorim aliwakumbusha mashabiki.

"Leo, baada ya msimu huu wa maafa, nataka niwaambie: siku nzuri zinakuja."