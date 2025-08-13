Grealish akabidhiwa jezi ya Rooney Everton

Kiungo mshambuliaji wa England, Jack Grealish, amesema mazungumzo aliyofanya na gwiji wa Everton, Wayne Rooney ndiyo sababu iliyomfanya kuchagua kujiunga na klabu hiyo akitokea Manchester City kwa mkopo wa msimu mmoja.

Grealish, ambaye amepunguza mshahara wake ili kutua kwenye Uwanja wa Hill Dickinson, alikamilisha taratibu za usajili wake Jumanne na kufanya mazoezi kwa mara ya kwanza kwenye kambi ya Finch Farm. Anatarajiwa kuanza kuitumikia timu hiyo Jumatatu ijayo dhidi ya Leeds United.

Amesema alichagua kuvaa jezi namba 18, iliyowahi kuvaliwa na mashujaa wake wawili wa England, Rooney na Paul Gascoigne, kipindi walipokuwa Everton.

“Kati ya wachezaji wote wa England, Wayne Rooney na Paul Gascoigne ndiyo waliokuwa wachezaji wangu pendwa, na wote waliwahi kuvaa namba 18 hapa. Nilipoona namba hiyo ipo wazi, sikuwa na shaka. Nilimweleza Rooney kuhusu hili, naamini atafurahi pia,” amesema Grealish.

Nyota huyo mwenye miaka 29 amesema pia ujumbe wa kumkaribisha kutoka kwa mashabiki wa Everton kupitia mitandao ya kijamii ulimfanya ajihisi nyumbani kabla hata ya kusaini mkataba.

Kocha David Moyes amesema Grealish ana uwezo wa kuongeza ubora ndani ya kikosi chake na kumsaidia kurejea kwenye timu ya taifa ya England.