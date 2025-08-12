Grealish kuanza maisha mapya Everton

Manchester, England. Winga wa Manchester City, Jack Grealish, yuko hatua moja tu kumaliza dili ambalo halingeaminika mwaka mmoja uliopita kujiunga Everton kwa mkopo wa msimu mzima.

Itakuwa ni mwisho wa kipindi kigumu cha miaka miwili Etihad kwa nyota huyo mwenye umri wa miaka 29, ambaye thamani yake imeporomoka kwa kasi ya kushangaza, licha ya mchango wake mkubwa katika msimu wa kihistoria wa City ikitwaa mataji matatu (Treble) 2022/23.

Grealish alisajiliwa kwa ada ya pauni milioni 100 kutoka Aston Villa na alikuwa kipenzi cha wachezaji wenzake, lakini kuanzia msimu uliopita amekuwa akitengwa, huku majeraha yakimnyima nafasi kikosini.

Katika msimu wake wa kwanza (2021/22), Grealish alianza mechi 22 za Ligi Kuu na kuonekana mara 39 kwenye mashindano yote, akiisaidia City kutwaa taji la ligi mbele ya Liverpool. Hata hivyo, takwimu zake za mabao na pasi za mwisho hazikuvutia akifunga mabao sita na kutoa pasi za mabao nne pekee.

Msimu wa 2022/23 ulileta mabadiliko makubwa. Pep Guardiola alimpa nafasi kubwa, akiamini uwezo wake wa kuendesha mpira na kupata faulo kungeongeza udhibiti wa mchezo. Grealish akajibu kwa kiwango bora, akiisaidia City kutwaa Ligi ya Mabingwa, Ligi Kuu na Kombe la FA, huku akipongezwa na wachambuzi na mashabiki.

Lakini baada ya mafanikio hayo, sherehe zake kubwa na maisha ya starehe yalizua maswali. Alionekana akisherehekea kwa muda mrefu na wachezaji wenzake, tukio ambalo liliibua hofu kama lilikuwa mwanzo wa kuporomoka kwake.

Msimu wa 2023/24, majeraha ya mara kwa mara yakamuweka nje kwa muda mrefu, wakati mchezaji mpya Jeremy Doku akichukua nafasi yake upande wa kushoto. Alimaliza msimu huo akiwa ameanza mechi 10 pekee za ligi na hakujumuishwa kwenye kikosi cha England cha Euro 2024.

Mbali na changamoto za uwanjani, taarifa za starehe na matumizi makubwa vilitawala vichwa vya habari. Guardiola pia alikiri hadharani kuwa Grealish alikuwa kwenye kiwango cha chini, akimpa nafasi mchezaji chipukizi Savinho badala yake.

Sasa, dili la kujiunga na Everton linaweza kuwa nafasi ya pili kwa Grealish. Akiwa kama nyota mkubwa kwenye kikosi cha kawaida, atapewa uhuru wa kucheza kwa ubunifu chini ya David Moyes, kama ilivyokuwa nyumbani kwake Aston Villa.