Ibenge achomoa straika CHAN, Azam yamtambulisha

Dar es Salaam. Azam FC imeendelea kujiimarisha kwa ajili ya msimu ujao wa Ligi Kuu Tanzania Bara baada ya kukamilisha usajili wa mshambuliaji kutoka DRC Congo, Jephte Kitambala.

Katika picha iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Kitambala alionekana akisaini mkataba mpya mbele ya viongozi wa klabu hiyo.

Mkataba huo mpya unamfanya kuwa mchezaji wa Wanalambalamba hadi mwaka 2026, jambo linaloonyesha wazi dhamira ya klabu hiyo kujenga kikosi hicho kwenye michuano ya Kombe la Shirikisho Afrika.

Kitambala, anayejulikana kwa kasi, nguvu na uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi, anatarajiwa kuongeza ushindani kwenye safu ya ushambuliaji ya Azam FC ambayo ina ndoto ya kutwaa ubingwa msimu huu pamoja na kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa.

Kitambala aliyezaliwa mji wa Kinshasa, amejiunga Azam kwa mkataba wa mwaka mmoja, ujio wake unakwenda kuongeza ushindani katika nafasi hiyo wanayocheza Nassor Saadun Hamoud aliyemaliza na mabao tisa msimu uliyopita, Abdul Suleiman Sopu alikuwa na mabao matatu.

Azam inaimarisha kikosi chake ikilenga kufanya vizuri katika Kombe la Shirikisho msimu ujao.

Azam FC itaanza kampeni ya Kombe la Shirikisho barani Afrika 2025/26, kwa kucheza na Al Mereikh Bentiu ya Sudan Kusini. Azam FC itaanzia ugenini kisha itamalizia nyumbani Tanzania.