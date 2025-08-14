Kiungo Mpya aandaliwa miwili Simba

Simba imeshaanza kushusha dozi wakati ikitesti mitambo kwenye michezo yake ya kirafiki nchini Misri na habari mpya ni kuongezwa kwa kiungo mwingine ambaye kocha wa timu hiyo Fadlu Davids anamhitaji.

Juzi, timu hiyo iliibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kahraba Ismailia ya nchini humo katika mchezo wa kirafiki ambao Simba ilicheza huku mastaa wake wakionyesha kiwango kizuri.

Lakini, kwenye kambi ya Simba kuna kiungo mpya, Naby Camara, aliyeongezwa kwenye kikosi hicho na tayari kocha wa Simba amesharidhika naye na anaamini ni mchezaji sahihi kwao.

Unaweza kusema kiungo huyo raia wa Guinea alifika siku nzuri ya shughuli ambapo Simba ilimpa nafasi ya kucheza mchezo wake wa kwanza wa kirafiki na kupata ushindi huo kwa mabao yaliyofungwa na kiungo Mohammed Bajaber na mshambuliaji Jonathan Sowah.

Camara kwenye mchezo huo alipewa dakika 45 akionyesha kiwango kizuri pamoja na uchovu aliokuwa nao, akicheza kama kiungo mkabaji kabla ya kupumzishwa.

Mwananchi linafahamu kuwa Fadlu ameshaueleza uongozi wa timu hiyo kuwa unatakiwa kufanya mazungumzo na mchezaji huyo na ameshaandaliwa mkataba wa miaka miwili.

Fadlu anaamini kiungo huyo anaweza kuisaidia timu yake kwa kuwa anaweza kucheza nafasi nyingi uwanjani.

Amekuwa na uwezo wa kucheza kama kiungo mkabaji na beki wa kulia na hata kushoto ambapo kwa sasa hana timu baada ya kuachana na Al Waab.

Camara pia amewahi kuitumikia CS Sfaxien ya Tunisia, kuanzia msimu wa 2019/20 na 2020/21 kabla ya kuachana nayo na nafasi yake ilichukuliwa na Moussa Balla Conte ambaye ni raia mwenzake wa Guinea.

"Kocha ameshasema kuwa ni mchezaji anayemtaka, yeye ndiye bosi kwenye usajili huu akishasema hakuna wa kupinga, labda kama watashindwana kwenye dau la usajili na mambo mengine.

"Lakini ameshasema kuwa anaona anaweza kuisaidia timu kutokana na uzoefu wake, lakini uwezo ambao amekuwa akiuonyesha, kama atasaini basi ni miaka miwili, lakini ieleweke kuwa bado Simba hatujamaliza usajili kwa hiyo mtu asishangae kama atakuja mchezaji mwingine baada ya huyo," kilisema chanzo kutoka kambini.