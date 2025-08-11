Kiungo Simba ataja kilichomuondoa, amtaja Ngoma

Sikupata nafasi ya kutosha ila nilielewa kutokana na maz-ingira ya ligi yalivyokuwa ukizingatia Simba ni timu kubwa na ilikuwa inahitaji ubingwa baada ya misimu mi-tatu mfululizo kuukosa.

“Siwezi kusema nilikosea au najutia kufanya uamuzi wa kucheza Simba. Licha ya kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara, Nimepata dakika chache baada ya kuanzia benchi kwenye mchezo wa ligi dhidi ya KMC,” ni sehemu ya maneno ya aliyekuwa kiungo wa Simba Omary Omary ambaye ametolewa kwa mkopo Mashujaa FC timu ili-yomkuza.

Spoti Mikiki imepata nafasi ya kuzungumza na kiungo huyo mshambuliaji ambaye amefunguka mambo mba-limbali ikiwa ni pamoja na kuondoka na elimu kubwa pamoja na kukosa nafasi ndani ya msimu mmoja alioku-wa Simba.





NGOMA KIONGOZI, FUNDI

Kuna methali inasema Mwenda bure si mkaa bu-re,huenda akaokota hii ina maana nyingi sana na inafaa kutumika kwa Omary Omary ambaye amefunguka kuwa licha ya kukosa namba ndani ya kikosi cha Simba ameji-funza mengi.

“Mwaka mmoja niliokaa Simba nimejifunza vitu vingi sa-na kwenye hii kazi yangu kikubwa zaidi ni uvumilivu kati-ka maisha hata ukipitia kipindi kigumu,” amesema na kuongeza;

“Pia nimeongeza uwezo kwa kujifunza kupitia kwa wa-tangulizi wangu. Simba kuna wachezaji wengi ila kwangu Fabrice Ngoma alikuwa zaidi ya kiongozi na mwalimu kutokana na uwezo wake nimejifunza mengi.”

Anasema amekosa nafasi ya kucheza lakini alikuwa mwanafunzi mzuri kwa waliokuwa wanapata nafasi akimtaja Ngoma kuwa ni mchezaji mzuri na alikuwa anamtazama kwa jicho zuri kujifunza vitu vingi kutoka kwake.

“Ngoma ukiondoa ubora wake ni mchezaji kiongozi nilikuwa namtazama sana na kuna baadhi ya vitu nil-ivichukua kutoka kwake ili kuendelea kujiimarisha zaidi amenifunza mengi kwa kumuangalia tu,” anasema Omary.





SIMBA PRESHA KUBWA

Alisajiliwa akitokea Mashujaa baada ya kufanya vizuri akiwa huko lakini hakuweza kufanya maajabu ndani ya timu hiyo kutokana na kukosa nafasi na mwenyewe ana-funguka kuwa hakukosea kutua Simba lakini presha ya ukubwa wa timu hiyo ndio imemnyima nafasi.

“Nilifanya maamuzi sahihi kujiunga na Simba lakini ba-hati haikuwa upande wangu hii ni kutokana na presha ya timu ilkuwa kubwa sana hivyo naweza kusema suala la kupata nafasi ndio lilikuwa mtihani ukilinganisha na nyo-ta waliokuwa wanacheza nafasi hiyo,” amesema na kuongeza;

“Naweza kusema hivyo kwa sababu malengo yangu yalikwenda tofauti na matarajio yangu lakini sikufanya makosa kujiunga na Simba ulikuwa muda sahihi kwangu kutokana na uwezo nilioonyesha msimu mmoja kabla ya kujiunga na timu hiyo.”

Omary anasema kila jambo linafanyika kwa sababu alipata nafasi ya kusajiliwa Simba lakini hakuwa na nafasi ya kucheza ni vitu ambavyo vinatokea kwenye maisha ya mpira anaamini kuwa ana uwezo japo mazingira ya kikosi yalimnyima nafasi.





MASHUJAA NI NYUMBANI

Baada ya kukosa nafasi ya kucheza, uongozi na mchezaji wamefanya makubaliano na kumrudisha kiungo huyo Mashujaa na mwenyewe amefunguka kuwa karudishwa nyumbani.

“Naweza kusema nimerudi timu yangu ya zamani ili ni-weze kupata nafasi ya kutosha na kurudisha hali yangu ya ushindani kama zamani. Naamini ni uamuzi sahihi nil-ioufanya kazi yangu ni kucheza,” anasema na kuongeza;

“Kuhusu kuingia moja kwa moja kikosi cha kwanza nafiki-ri hilo lipo chini ya kocha na anafahamu zaidi ila kuhusu mipango yangu iko vizuri na maandalizi yaendelea vizuri. Nina imani kubwa kwamba msimu ujao utathibitisha ub-ora wangu kama ntapata nafasi.”





BARUA ALIMPOKEA SIMBA

Omary ambaye amesema kuwa alipotua Simba alipoke-lewa na Edwin Balua ambaye alimpa kauli ya kupambana ili aweze kufanikiwa.

“Mchezaji aliyenikaribisha Simba ni ndugu yangu Balua na ushauri wake mkubwa ilkuwa tupambane kutimiza malengo. Ila isivyo bahati mipango ilikataa kabisa kwani sikupata nafasi,” anasema na kuongeza;