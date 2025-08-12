Liverpool yapania kumsajili Marc Guehi

London, England. Mabingwa wa Ligi Kuu England, Liverpool, wameanza mawasiliano ya moja kwa moja na Crystal Palace kwa nia ya kumsajili nahodha wao, Marc Guehi, huku wakipanga pia kuongeza nguvu katika kumsaka beki chipukizi wa Parma, Giovanni Leoni (18).

Liverpool, ambao msimu huu wanatafuta beki wa kuongeza nguvu nyuma ya Virgil van Dijk na Ibrahima Konaté, wameamua kuchukua hatua hiyo baada ya kumuuza Jarell Quansah kwenda Bayer Leverkusen kwa pauni milioni 35 huku Joe Gomez akiendelea kusumbuliwa na majeraha kwa mwaka mmoja uliopita.

Ripoti za awali zilionyesha kuwa Palace walikuwa wanamtaka Guehi kwa pauni milioni 45, lakini kutokana na mkataba wake kubakisha mwaka mmoja pekee, bei hiyo sasa imeshuka na pande zote zinaamini dili linaweza kukamilika kwa takriban pauni milioni 35.

Mwenyekiti wa Palace, Steve Parish, tayari amekiri kuwa iwapo kiasi hicho kitawekwa mezani, klabu hiyo haina budi kumuuza beki huyo wa kimataifa wa England aliyewaongoza kushinda Kombe la FA msimu uliopita na kuibuka na ushindi dhidi ya Liverpool kwenye Ngao ya Jamii.

Hata hivyo, Palace bado wanataka kuhakikisha wanapata mbadala, na wamekuwa kwenye mazungumzo ya kumsajili Ousmane Diomande wa Sporting Lisbon kwa dau linaloweza kufikia pauni milioni 40 mchezaji ambaye pia Liverpool wamekuwa wakimfuatilia.

Kwa upande wa Chelsea, hawajafanya jaribio jipya la kumsajili Guehi licha ya jeraha la Levi Colwill, wakilenga kwanza kufanya mauzo na kukamilisha usajili wa Xavi Simons kutoka Leipzig na Alejandro Garnacho wa Manchester United.

Sambamba na dili la Guehi, Liverpool pia wanamnyemelea Giovanni Leoni wa Parma. Leoni, ambaye ana kimo cha futi sita na inchi tano, amecheza mechi 17 za Serie A lakini ameonyesha uimara na utulivu akiwa na mpira. Parma wanahitaji pauni milioni 35, na Liverpool wanaamini anaweza kuwa mrithi wa Van Dijk siku za usoni.