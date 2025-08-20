Maema kuungana na Simba leo, jezi Jumatano ijayo

Kiungo mpya mshambuliaji wa Simba, Neo Maema ataungana na kikosi cha timu hiyo kambini Cairo, Misri leo tayari kuanza maandalizi ya msimu mpya.

Maema alikuwa miongoni mwa wachezaji waliokuwa na kikosi cha timu ya taifa ya Afrika Kusini ‘Bafana Bafana’ kilichokuwa kinashiriki Fainali za Mataifa ya Afrika kwa Wachezaji wa Ligi za Ndani (CHAN) 2024.

Hata hivyo juzi Bafana Bafana ilishindwa kuingia hatua ya robo fainali baada ya kulazimishwa sare ya mabao 3-3 na Uganda jambo lililoifanya itupwe nje ya mashindano hayo yatakayofikia tamati, Agosti 30, 2025.

Chanzo cha uhakika kutoka katika kambi ya Simba, Misri kimethibitisha kuwa leo kiungo huyo ataungana na wenzake kambini. “Maema anaungana na kikosi leo,” kimefichua chanzo hicho.

Maema katika fainali za CHAN ndio alikuwa nahodha wa Afrika Kusini na amemaliza mashindano hayo akiwa amefunga bao moja katika mechi nne alizocheza.





Jezi mpya wiki ijayo

Katika hatua nyingine, Meneja Habari na Mawasiliano wa Simba, Ahmed Ally amesema kuwa jezi mpya za timu hiyo zitazinduliwa Jumatano ijayo.

“Jezi za Simba msimu tutaenda kuzizindua kwa namna tofauti kidogo. Jezi za Simba zitazinduliwa 27.08.2025. Jezi zitazinduliwa kuanzia saa 1:00 usiku katika Ukumbi wa The Super Dome Masaki.

“Kwa kipekee kabisa kwenye kuongezea thamani tukio letu, tutakuwa na mchezaji wa zamani wa soka barani Afrika ambaye anafahamika dunia nzima. Tutamtambulisha siku chache zijazo.