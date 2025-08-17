Mechi ya mastaa wawili Premier

Manchester, England. Macho na masikio leo yapo kwenye Uwanja wa Old Traafford wakati ambapo Manchester United na Arsenal zitapigana vikumbo kuwania ushindi wa kwanza wa Ligi Kuu England, Premier.

Ligi Kuu England ilianza juzi na mashabiki wamekuwa na hamu kubwa ya kuziona timu hizo kubwa zikipambana kwenye mchezo wa kwanza wa ligi hiyo.

Mashabiki wa timu hizo pamoja na upinzani ambao umekuwepo kwa miaka mingi, lakini mechi hii inasubiriwa kwa hamu kubwa wakitaka kuwaona mastaa wapya wa timu hizo ambao wamesajiliwa kwenye dirisha hili.

Timu hizo zote mbili zimefanya usajili mkubwa dirisha hili, ikiwamo mastraika wawili matata kabisa, ambao watakuwa vivutio vya mashabiki wengi wakati wa mchezo huo utakaofanyika Old Trafford leo jioni.

Kwa wale wa Manchester United ambao msimu uliopita hawakufanya vizuri sana kwenye ligi, macho yao yatakuwa kwa Benjamin Sesko huku wa Arsenal wakimtazama zaidi mshambuliaji wao mpya Viktor Gyokeres na kila mmoja atakuwa jukumu la kuibeba timu yake katika mechi ya kwanza ya ligi na kuonyesha ubora wake.

Sesko alinaswa kwa Pauni 74 milioni na kwenda kuungana na safu mpya ya ushambuliaji huko Old Trafford sambamba na Bryan Mbeumo na Matheus Cunha.

Wakati Arsenal nayo ikitarajia kuwa na safu matata kabisa ya ushambuliaji itakayoundwa na Gyokeres, Bukayo Saka na Noni Madueke ambaye amejiunga na timu hiyo akitokea Arsenal.

Mechi hiyo itamshuhudia kocha wa Man United, Ruben Amorim akikutana na straika wake wa zamani, Gyokeres, ambaye aliwahi kumnoa huko Sporting Lisbon, lakini Mikel Arteta wa Arsenal naye atakabiliana na mshambuliaji ambaye alijaribu kumsajili kwenye dirisha hili la majira ya kiangazi, Sesko lakini wakaachana naye.

Amorim na Arteta wanatarajia kuonyeshana ufundi mwingi, huku vita kali inatarajia kuwa kwenye eneo la kati ya uwanja kwa viungo kuonyeshana ubabe.

Eneo jingine litakalokuwa kwenye mtihani mzito ni la mabeki wa pande zote mbili, kutokana na safu za ushambuliaji za timu hizo mbili kuonekana kuwa balaa.

Takwimu zao Premier

Zimekutana mara 73

Man imeshinda 31

Arsenal imeshinda 24

zimetoka sare 18

Mabao 188

Man United 103