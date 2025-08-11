Mwanzo wa safari mpya Simba, Yanga CAF

Pazia la mashindano ya Klabu Afrika msimu wa 2025/2026 limefunguliwa rasmi juzi Jumamosi na droo ya hatua ya awali ya mashindano hayo iliyochezeshwa Dar es Salaam, Tanzania.

Timu sita zitakazowakilisha Tanzania katika mashindano hayo msimu ujao zilifahamu wapinzani wao ambao zitacheza nao katika raundi ya kwanza na hata ya pili kabla ya kuingia hatua ya makundi.

Spoti Mikiki inakuletea wasifu wa timu sita ambazo zimepangwa kukutana na klabu za Tanzania katika mashindano ya Klabu Afrika msimu ujao kwa maana ya Ligi ya Mabingwa Afrika na Kombe la Shirikisho Afrika.





Wiliete de Benguela-Angola

Ni wapinzani wa Yanga katika raundi ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu ujao wakitokea katika Jiji la Benguela ambalo liko Magharibi mwa Angola.

Kwa mechi za Ligi ya Mabingwa Afrika msimu ujao, Wiliete Benguela itatumia Uwanja wa Novemba 11 uliopo jijini Luanda kwa vile Uwanja wao wa Embaka unaoingiza mashabiki 35,000 haukidhi vigezo vya Shirikisho la Mpira wa Miguu Afrika (CAF).

Benguela inatumia jezi za rangi ya kijani pindi inapokuwa katika Uwanja wa nyumbani na inapocheza ugenini inavaa jezi ambazo fulana huwa na rangi nyeupe na bukta huwa na rangi ya kijani.

Timu hiyo ilipata nafasi ya kucheza Ligi ya Mabingwa Afrika msimu wa 2025/2026 baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kwenye Ligi Kuu ya Angola msimu uliopita.

Wiliete haina uzoefu mkubwa na mashindano ya Klabu Afrika kwani ndio mara ya kwanza inashiriki na ni miongoni mwa timu changa katika Ligi Kuu Angola kwa vile ina miaka saba tu hivi sasa tangu ilipoanzishwa.

Kwa sasa, benchi la ufundi la Wiliete Benguela linaongozwa na kocha Evaldo Tchissenda.

Mshindi wa mechi mbili baina ya Yanga na Benguele atakutana na timu itakayofanya vizuri katika mechi baina ya Elgeco Plus ya Madagascar na Silver Strikers ya Malawi.





Gaborone United-Botswana

Mara ya mwisho kwa Simba kucheza katika ardhi ya Botswana ilikuwa ni Disemba 2, 2023 ambapo ilitoka sare ya bila kufungana na Jwaneng Galaxy katika mechi ya hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika.

Msimu ujao, Simba itarejea tena nchini humo ambako itacheza mechi ya raundi ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United ya nchini humo ambayo imepangwa kukutana nayo.

Gaborone United ni miongoni mwa timu zenye mafanikio katika soka la Botswana kwani imewahi kutwaa taji la Ligi Kuu nchini humo mara nane huku ikichukua Kombe la FA mara tisa lakini haijawahi kufua dafu katika mashindano ya Klabu Afrika.

Jezi za rangi nyekundu yenye ufito mweupe kwenye bega moja ndizo zinatumiwa na Gaborone United kwa mechi zao za nyumbani na za ugenini ni jezi nyeupe zenye ufito mwekundu begani.

Ndio mabingwa wa Ligi Kuu ya Botswana msimu uliopita, taji ambalo mara ya mwisho kabla ya hapo ililichukua mwaka 2022.

Dimitar Pantev ambaye ni raia wa Bulgaria ndiye Kocha Mkuu wa Gaborone United.

Mshindi wa mechi mbili baina ya Simba na Gaborone United atakutana na mshindi baina ya Simba Bhora ya Zimbabwe na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini.





El Merriekh Bentiu-Sudan Kusini

Wanatumia Uwanja wa Juba uliopo Sudan Kusini kwa mechi zao za nyumbani ambapo uwanja huo una nyasi bandia.

Haina mafanikio makubwa katika mashindano ya klabu Afrika.

Ni timu iliyoanzishwa mwaka 2002 na inatumia jezi nyekundu kwa mechi zake za nyumbani.





Ethiopia Insurance FC

Ni wapinzani wa Mlandege katika raundi ya kwanza ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu unaokuja.

Ethiopia Insurance inalo la kujivunia kwenye mashindano ya Klabu Afrika kwani mwaka 1993 ilifika hatua ya nusu fainali ya Kombe la CAF.

Kwa mashindano ya ndani, Ethiopia Insurace imetwaa mara moja taji la Ligi Kuu ya Ethiopia ambalo ni la msimu uliopita ingawa imewa kuchukua mara mbili Kombe la FA nchini humo.

Ipo chini ya kocha mzawa, Derege Belay na ikiwa nyumbani inatumia jezi za rangi ya blue zenye michirizi meupe wakati ikiwa ugenini inavaa nyeupe na bukta ya bluu.





Rayon Sports-Rwanda

Mabingwa wa zamani wa Rwanda, Rayon Sports wamepangwa kukutana na Singida Black Stars katika hatua ya kwanza ya Kombe la Shirikisho Afrika.

Rayon ni miongoni mwa timu zenye mafanikio katika soka la Afrika Mashariki na kudhihirisha hilo imewahi kufika hatua ya robo fainali ya mashindano ya Klabu Afrika mara mbili tofauti.

Ikiwa nyumbani inatumia jezi za rangi ya bluu na ugeni inatumia jezi zenye rangi nyeupe.

Timu hiyo inanolewa na kocha wa zamani wa Simba, Roberto Oliveira ‘Robertinho’.

Rayon inatumia Uwanja wa Pele unaoingiza mashabiki 22,000 uliopo jijini Kigali kwa mechi zake za nyumbani.

Timu hiyo imepata tiketi ya kushiriki Kombe la Shirikisho Afrika msimu ujao baada ya kushika nafasi ya pili katika Ligi Kuu ya Rwanda msimu uliopita.





AS Port-Djibout

Katika Kombe la Shirikisho Afrika, KMKM imepangwa kukutana na AS Port ya Djibouti ambayo imeshika nafasi ya pili katika Ligi Kuu ya huko msimu uliopita.