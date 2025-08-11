MZEE WA FACT: Kwa kila zuri la Kapombe kwa Stars, ashukuriwe Ndayiragije

Baada ya kushindwa kufuzu AFCON kwa takribani miaka 40, Taifa Stars ilijipanga kuhakikisha inafuzu kwa fainali za Misri, 2019.

TFF ikamuajiri shujaa wa Nigeria wa AFCON 1994, Emmauel Amunike, kuongoza jahazi kama kocha mkuu.

Katika moja ya majukumu yake ilikuwa mchezo wa ugenini dhidi ya Lesotho, na Stars ikaweka kambi ya muda Afrika Kusini, Disemba 2018.

Haikuwa bahati kwa mmoja wa nyota wa Taifa Stars, Shomary Kapombe, kwani aliumia vibaya akiwa kambini na alikaa nje hadi Novemba 2019.

Alipopona, Kapombe akatangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa.

Sababu ya uamuzi wake, kwa mujibu wa barua aliyoiandika kwenda TFF ni majeraha yaliyokuwa yakimsumbua. Alisema anataka awekeze nguvu zake kwenye klabu yake kwa sababu hawezi tena kuhimili presha ya timu ya taifa na klabu.

Lakini hata hivyo, taarifa za chini chini zilidai Kapombe alistaafu kuichezea timu ya taifa kutokana na kuchukukizwa na dharau aliyooneshwa.

Aliumia akiwa kwenye kambi ya timu ya taifa, kujiandaa na mechi za kufuzu AFCN.

Akiwa majeruhi Stars ilifuzu na Rais wa nchi, John Magufuli (sasa marehemu) alitoa zawadi kwa wachezaji na benchi la ufundi, yeye hakupewa.

Anakoseje kupewa ilhali alikuwa sehemu ya timu na aliumia akiwa kwenye timu? Hii ilimuumiza sana.

Ndipo akaandika barua na kuipeleka TFF kuomba asiitwe tena timu ya taifa.

Wakati huo Amunike alishaondoka kama kocha wa Stars na tayari kukawa na kocha mpya. Etienne Ndayiragije, raia wa Burundi.

Ndayiragije akaiongoza Stars kwenye mechi kadhaa za kufuzu Kombe la Dunia, AFCON na CHAN lakini alibaini kuna tatizo kwenye timu yake.

Hakukuwa na beki wa kulia anayekaribia uwezo wa Kapombe.

Akampigia magoti, akamuomba na akamshawishi kwa kila kitu.

Hatimaye Kapombe akakubali kurudi kuitumikia Taifa Stars na hata CHAN ya 2020 iliyofanyika 2021 kwa sababu ya UVIKO 19, alishiriki.

Kuanzia hapo Kapombe akawa sehemu muhimu ya timu kasoro AFCON 2023 kule Ivory Coast.

Kwenye CHAN 2025 ambayo ilipaswa kuwa ya 2024, Kapombe amekuwa mnyama mkali sana.

Akiwa na miaka 32, Kapombe anaonesha utimamu utadhani ni kijana wa miaka 20.

Bao lake dhidi ya Mauritania ni ushahidi wa hilo.

Akiwa kama beki wa kulia, Kapombe alikiuka kanuni za kawaida za kiulinzi na kuwa katika eneo ambalo alipaswa kuwepo mshambuliaji na sio beki kama yeye.

Akafunga bao zuri ambalo hata washambuliaji wa kiwango cha dunia wangeweza kukosa.

Wakati tunafurahia jasho la Kapombe, tumshukuru na Etienne Ndayiragije kwa kumshawishi Shomary Kapombe kurudi kulitumikia taifa.





SAFARI YA SOKA YA KAPOMBE

Alizaliwa Januari 28, 1992 mjini Morogoro na alianza soka akiwa mtoto mdogo na baadaye kujiunga na timu ya mtaani kwao Mafiga, ikiitwa Mafiga Boys.

Akatoka hapo na kujiunga na timu nyingine ya mtaani kwao iliyoitwa Santos FC, ambayo alifanikiwa kuichezea michuano mbalimbali kama ‘Serve Access Game’ iliyokuwa ikiandaliwa na taasisi ya kuendeleza vipaji vya soka ya Morogoro Youth Academy.

Kupitia michuano hiyo akapata nafasi ya kujiunga na timu ya watoto waokota mipira kwenye uwanja wa Jamhuri mjini Morogoro, ‘Jamhuri Ball Boys’, chini ya kocha maarufu wa vijana mjini Morogoro, Yahaya Belin.

Akiwa na Jamhuri Ball Boys ambayo iliundwa na vijana chini ya miaka 14, Shomary akachaguliwa kuwa nahodha na akaiongoza katika michuano ya WINOME Cup.

Hapo sasa ndio alipokuja kuonekana na kituo cha Moro Youth Academy, na safari yake ya soka ikashika uelekeo.

Akiwa katika kituo cha Moro Youth, alipandishwa hadi kikosi cha U-17 na kuchaguliwa kwenye timu ya mkoa wa Morogoro iliyoshiriki michuano ya Copa Coca-Cola 2008 akiwa na miaka 16.

Yeye akiwa nahodha wa Morogoro, walitolewa hatua ya robo fainali na Kigoma ambayo ilikuja kuwa mabingwa.

Kupitia mashindano hayo akachaguliwa kuwemo kwenye timu ya Tanzania iliyoenda Brazil kushiriki mashindano ya dunia ya Copa Coca Cola.

Hii ndio ile timu iliyoenda kushinda ubingwa, ikiwa na nyota wengine wa baadaye kama Himid Mao.

Aliporudi kutoka Brazil akasajiliwa na Polisi Morogoro kujiunga na timu yao ya vijana.

Mwaka 2009.wakasshiriki michuano ya timu za vijana za Ligi Kuu ‘Uhai Cup, yeye akiwa nahodha.

Mwaka huo timu ya wakubwa ha Polisi Moro ilishuka daraja na katika kujipanga upya wakapandisha vijana kadhaa kutoka timu B, akiwemo nahodha Shomary Kapombe.

Wakacheza ligi daraja la kwanza msimu wa 2009/10 na timu yao ikafuzu kwa hatua ya mwisho kabla ya kupanda.

Mashindano yalifanyikia Tanga na kwenye mchezo dhidi ya AFC ya Arusha, Jamhuri Kihwelo ambaye alikuwa kocha wa timu ya taifa chini ya miaka 23 alikuwepo uwanjani...akamuona.

Akamuita kwenye kikosi chake, huku akakutana na akina Mbwana Samatta, John Bocco na Himid Mao.

Timu hiyo ambayo wakati huo ilikuwa ikiitwa Manyara Stars, ilikuwa maaiumu kwa akili ua kushiriki michuano ya All African Games na Olimpiki.





Timu hiyo ilicheza mechi kadhaa na Kapombe alicheza zote kwa dakika 90.

Kufuzu All Africa Games 2011

Uganda 2-1 Tanzania (Aprili 17, 2011)

Tanzania 1-3 Uganda (Machi 1. 2011)

Kufuzu Olimpiki 2012

Cameroon 2-1 Tanzania (Machi 27. 2011)

Tanzania 2-1 Cameroon (Aprili 9, 2011)





NB:

Tanzania ilifuzu kwa penati 3-1

Tanzania 1-0 Nigeria (Juni 5, 2011)

Nigeria 3-0 Tanzania (Juni 19, 2011)

Kocha mkuu wa Taifa Stars, Jan Poulsen, akamuona kupitia mashindano haya na akamuita kwa mara ya kwanza, Oktoba 2011 kuelekea mchezo dhidi ya Chad, kufuzu Kombe la Dunia la 2014.

Kulikuwa na mechi mbili za nyumbani na ugenini, mchezo wa kwanza ugenini jijini Nd’jamena, Novemba 11, kabla ya kurejeana siku nne baadaye jijini Dar es Salaam.

Kapombe alianza na kumaliza dakika 90 katika michezo yote miwili.

Katika mchezo wa kwanza ambao Stars ilishinda 2-1 ugenini. kwa mabao ya Mrisho Ngassa na mtokea benchi Nurdin Bakari, kikosi cha Stars Kama ifuatavyo.

Juma Kaseja, Shomary Kapombe, Idrisa Rajab, Aggrey Morris, Juma Nyosso, Henry Joseph, Nizar Khalfan.

Wengine ni Shaaban Nditi Abdi Kassim, Mrisho Ngassa na Mbwana Samatta

Mchezo wa pili uliofanyika Novemba 15 jijini Dar es Salaam, Stars ikapoteza kwa bao 1-0.

Kikosi kilichoanza kwa asilimia kubwa kilikuwa hiki hiki, kasoro mchezaji mmoja tu.

Thomas Ulimwengu alianza badala ya Abdi Kassim.

Hiyo ndio safari ya Shomary Kapombe kwenye timu ya taifa, hadi sasa anang’ara kwenye CHAN.