PSG yatwaa kibabe UEFA Super Cup ikiichapa Spurs kwa penalti

Udinese, Italia. PSG imetwaa taji la UEFA Super Cup baada ya kuibuka na mikwaju ya penalti 4-3 dhidi ya Tottenham Hotspur.

Mechi hiyo iliyochezwa katika Uwanja wa Friuli jijini Udinese Italia, ililazimika kuamriwa na mikwaju ya penalti baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya mabao 2-2.

Kilichoshangaza zaidi ni namna PSG ilivyobadilisha taswira ya mchezo huo kutoka kuonekana ingeupoteza hadi kuondoka na taji.

Ilionekana kama Spurs ilikuwa na nafasi kubwa ya kuwa bingwa baada ya kuongoza kwa mabao mawili kwa dakika 84 lakini dakika tano za mwisho na zile za majeruhi zilitosha kuifanya PSG kubadili ubao wa matokeo.

Spurs ilianza kufunga kupitia kwa Micky Van Den Ven katika dakika ya 39 na ikafunga la pili katika dakika ya 48 kupitia kwa nahodha Cristian Romero.

Lakini PSG ilirudi mchezoni na kufunga bao la kwanza katika dakika ya 85 kupitia kwa Lee Kang-In na katika dakika za majeruhi, Goncalo Ramos akafunga bao la kusawazisha.

Katika mikwaju ya penalti, PSG walifunga kupitia Ramos, Ousmane Dembele, Lee na Nuno Mendes huku Vitinha akikosa.