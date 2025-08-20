Salah Mchezaji Bora England 2024/2025, Liverpool ikitawala kikosi bora

Mshambuliaji wa Liverpool, Mohamed Salah ameibuka mshindi wa tuzo ya Mchezaji Bora wa Mwaka ya Ligi Kuu England inayotolewa na Chama cha Wanasoka wa Kulipwa England (PFA).

Kwa ushindi huo, Sałah anakuwa mchezaji wa kwanza kuibuka na ushindi wa tuzo tatu tofauti za mchezaji bora England ndani ya msimu mmoja.

Tuzo nyingine ambayo Salah amechukua kwa msimu wa 2024/2025 ni ya Ligi Kuu England pamoja na ya Chama cha Waandishi wa Habari za Soka (FWA).

Kiwango bora ambacho Salah alikionyesha akiwa na kikosi cha Liverpool msimu uliomalizika, kimeonekana kuwashawishi wanachama wa PFA ambao ni wanasoka wa sasa na wastaafu wa Ligi Kuu England hadi wakaamua kumchagua kuwa mshindi.

Salah (33) aliiongoza Liverpool kutwaa ubingwa wa Ligi Kuu England (EPL) ambapo alihusika na mabao 47, akifunga 29 na kupiga pasi za mwisho 18.

Nahodha huyo wa Misri, ameshinda tuzo hiyo akiwashinda Alexis Mac Allister, Bruno Fernandes, Alexander Isak, Cole Palmer na Declan Rice.

Akizungumza baada ya kushinda tuzo hiyo, Salah amesema kuwa ni kufanikiwa kwa ndoto za muda mrefu.

“Bila shaka nilitaka kuwa mwanasoka, kuwa maarufu na kusaidia familia yangu lakini huwezi kufikiria vitu vikubwa ukiwa Misri.

“Unapokua unaanza kuviona vitu kwa utofauti na unaanza kuwa na matamanio na unaanza kuona picha kubwa,” amesema Salah.

Nyota wa Aston Villa, Morgan Rodgers alifanikiwa kuibuka mshindi wa tuzo ya Mchezaji Bora Chipukizi huku Kocha Mkuu wa zamani wa England, Gareth Southgate akishinda tuzo ya Heshima.

Liverpool imetawala tuzo hizo kwani imetoa pia wachezaji wanne katika kikosi bora cha msimu huku Arsenał ikitoa watatu.

Kikosi Bora cha msimu EPL kwa mujibu wa PFA





Kipa

Matz Sels (Nottingham Forest)





Mabeki

William Saliba (Arsenal)

Gabriel (Arsenal)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Milos Kerkez (Bournemouth)





Viungo

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Declan Rice (Arsenal)





Washambuliaji

Mohamed Salah (Liverpool)

Alexander Isak (Newcastle)