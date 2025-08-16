Hello

Your subscription is almost coming to an end. Don’t miss out on the great content on Nation.Africa

Ready to continue your informative journey with us?

Hello

Your premium access has ended, but the best of Nation.Africa is still within reach. Renew now to unlock exclusive stories and in-depth features.

Reclaim your full access. Click below to renew.

Subscribe for a month to get full access

Sauti ya mgombea yapotea, akomaa kuomba kura

James Mhagama

By  Daudi Elibahati

Reporter

Mwananchi Communications Limited

Muktasari:

  • James Mhagama pamoja na sauti yake kuwa ya chini bado ametumia nafasi yake kuomba kura.

Tanga. Katika hali ya kushangaza, mgombea wa kanda namba tatu, James Mhagama amepata changamoto ya sauti ambayo imemfanya ashindwe kusikika vizuri.

Kabla ya kuomba kura, Mwenyekiti wa Kamati ya Uchaguzi, Kiomoni Kibamba amewajulisha wajumbe kuwa Mhagama amepata chagamoto ya sauti.

“Jana alikuwa anasikika vizuri lakini leo ana changamoto kidogo sasa sijui ni mambo ya kiuchaguzi,” amesema Kibamba na kufanya wajumbe waangue kicheko.

Related

Hata hivyo, Mhagama pamoja na sauti yake kuwa ya chini bado ametumia nafasi yake kuomba kura.

Uchaguzi wa TFF unafanyika muda huu jijini Tanga ambapo tayari Rais Wallace Karia ameshapita kuongoza tena shirikisho hilo kwa kipindi cha mwisho cha miaka minne.

In the headlines