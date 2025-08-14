Simba yatambulisha kiungo mpya

Klabu ya Simba imetangaza rasmi kumsajili kiungo, Naby Camara, kwa mkataba wa miaka miwili ambao utamuweka Msimbazi hadi mwaka 2027.

Camara, mwenye umri wa miaka 23 ana uwezo wa kucheza kama kiungo wa kati pamoja na beki wa kushoto au kulia. Mchezaji huyo, aliwahi kuichezea CS Sfaxien ya Tunisia na msimu uliopita alikuwa akikipiga katika klabu ya Al-Waab Sporting Club ya Qatar.

Naby aliongezwa kwenye kikosi cha Simba na tayari amecheza mechi ya kirafiki iliyopigwa Jumapili, Agosti 10 Simba ikipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kahraba Ismailia ya nchini Misri.

Katika mchezo huo kiungo huyu wa Guinea alionyesha kiwango kilichomshawishi kocha wa Simba Fadlu Davids kuridhika naye na anaamini ni mchezaji sahihi kwao.

Katika mchezo huo, Camara alipewa nafasi ya kucheza kwa dakika 45, ambapo aliweza kuonyesha kiwango cha kuvutia akicheza katika nafasi ya kiungo mkabaji.

Kocha Fadlu ameeleza imani yake kuwa Camara ataongeza nguvu kwenye kikosi cha Simba SC, akisisitiza kuwa uwezo wake wa kucheza nafasi mbalimbali uwanjani utakuwa faida kubwa kwa timu.

Camara ana uwezo wa kutumika kama kiungo mkabaji, beki wa kulia au beki wa kushoto. Kwa sasa hakuwa na timu baada ya kumaliza mkataba wake na Al-Waab Sporting Club.

Kiungo huyu aliwahi pia kuichezea CS Sfaxien ya Tunisia misimu ya 2019/20 na 2020/21 kabla ya kuachana na klabu hiyo, ambapo nafasi yake ilichukuliwa na Moussa Balla Conte, ambaye amejiunga na Yanga.