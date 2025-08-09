Yanga, Simba mkao wa kula kwa droo CAF, wapinzani wao hadharani

Muda mfupi ujao, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya Klabu Afrika msimu ujao, Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars watafahamu wapinzani wao katika hatua ya awali ya mashindano hayo.

Droo ya mechi hizo za hatua ya awali itachezeshwa jijini Dar es Salaam leo Agosti 9, 2025 katika Makao Makuu ya Azam TV kuanzia saa 7:00 mchana ikianzia na Ligi ya Mabingwa Afrika kisha kufuatia Kombe la Shirikisho Afrika.

Yanga na Simba zitafahamu wapinzani wao katika Ligi ya Mabingwa Afrika huku kwenye Kombe la Shirikisho Afrika, wapinzani wa Azam na Singida Black Stars wakijulikana.

Kwa mujibu wa muongozo wa droo hiyo ambao Mwananchi Digital imeunasa kutoka kwa mmoja wa maofisa wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Afrika (CAF), Yanga na Simba kila moja inaweza kukutana na mojawapo kati ya Wiliete (Angola), Gaborone United (Botswana), US Zilimandjou (Comoro), AC Leopards (Congo), timu mbili za DR Congo, Nsingizini (Eswatini), Lioli (Lesotho) na Elgeco Plus ya Madagascar.

Nyingine ni Silver Strikers (Malawi), Cercle de Joachim (Mauritius), African Stars (Namibia), Remo Stars (Nigeria), Cot d'Or (Shelisheli), Power Dynamos (Zambia) na Simba Bhora ya Zimbabwe.

Kupangwa kwa Yanga na Simba kukutana na miongoni mwa timu hizo katika hatua ya awali kumetokana na kuwemo katika kundi la timu lililo katika nafasi za juu katika chati ya ubora wa klabu ya CAF kutokana na mafanikio ambayo zimekusanya katika mashindano ya Klabu Afrika katika kipindi cha misimu mitano iliyopita.

Miongoni mwa faida ambazo Yanga na Simba zitapata kwa kuwa katika nafasi za juu kwenye chati ya ubora ni kuanzia mechi za hatua hiyo ugenini na kumalizia nyumbani.

Katika chati hiyo ya ubora iliyotolewa na CAF jana, Simba ipo nafasi ya tano huku Yanga ikiwa katika nafasi ya 12.

Kwenye Kombe la Shirikisho Afrika, wawakilishi wa Tanzania, Azam FC na Singida Black Stars huenda wakakabiliana na timu mojawapo kati ya Etoile du Sahel ya Tunisia au klabu nyingine 17 kutoka mataifa mbalimbali.