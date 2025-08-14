Yanga yatoa ufafanuzi mchango wa Sh100 milioni CCM

Dar es Salaam. Klabu ya Yanga imeeleza kuwa mchango wa Sh100 milioni uliotolewa kwa Chama Cha Mapinduzi (CCM) hivi karibuni haukutokana na fedha za wanachama wala mapato ya klabu, bali umetolewa na GSM Foundation kupitia mdhamini wa timu hiyo, Ghalib Mohammed.

Taarifa iliyotolewa leo Agosti 14, 2025 na kusainiwa na Ofisa Mtendaji Mkuu wa Yanga, Andre Mtine, imefafanua kuwa mchango huo ulitolewa kwa ajili ya shughuli za kijamii na maendeleo, kama sehemu ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya GSM Foundation na Yanga.

“GSM Foundation imekuwa ikishirikiana na klabu yetu kwa miaka mitatu kutoa misaada kwa jamii ndani na nje ya Tanzania,” imeeleza sehemu ya taarifa hiyo.

Aidha, uongozi wa Yanga umeomba radhi kwa wanachama, mashabiki na wadau wa soka kwa usumbufu wowote uliosababishwa na taarifa za awali kuhusu mchango huo.

Katika taarifa hiyo Yanga wameandika, "Tofali la Ubingwa liko salama,"




