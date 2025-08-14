Hello

Your subscription is almost coming to an end. Don’t miss out on the great content on Nation.Africa

Ready to continue your informative journey with us?

Hello

Your premium access has ended, but the best of Nation.Africa is still within reach. Renew now to unlock exclusive stories and in-depth features.

Reclaim your full access. Click below to renew.

Subscribe for a month to get full access

Aliyeimba ‘No reforms, no election’ afariki dunia

Yanga yatoa ufafanuzi mchango wa Sh100 milioni CCM

New Content Item (1)

By  Mwandishi Wetu

Mwananchi Digital

Mwananchi

Dar es Salaam. Klabu ya Yanga imeeleza kuwa mchango wa Sh100 milioni uliotolewa kwa Chama Cha Mapinduzi (CCM) hivi karibuni haukutokana na fedha za wanachama wala mapato ya klabu, bali umetolewa na GSM Foundation kupitia mdhamini wa timu hiyo, Ghalib Mohammed.

Taarifa iliyotolewa leo Agosti 14, 2025 na kusainiwa na Ofisa Mtendaji Mkuu wa Yanga, Andre Mtine, imefafanua kuwa mchango huo ulitolewa kwa ajili ya shughuli za kijamii na maendeleo, kama sehemu ya ushirikiano wa muda mrefu kati ya GSM Foundation na Yanga.

“GSM Foundation imekuwa ikishirikiana na klabu yetu kwa miaka mitatu kutoa misaada kwa jamii ndani na nje ya Tanzania,” imeeleza sehemu ya taarifa hiyo.

Related

Aidha, uongozi wa Yanga umeomba radhi kwa wanachama, mashabiki na wadau wa soka kwa usumbufu wowote uliosababishwa na taarifa za awali kuhusu mchango huo.

Katika taarifa hiyo Yanga wameandika, “Tofali la Ubingwa liko salama,”


Endelea kufuatilia Mwananchi.

In the headlines