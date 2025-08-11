Yanga yazoa Sh21.7 bilioni mkataba mpya SportPesa

Dar es Salaam. Yanga na kampuni ya michezo ya kubashiri ya SportPesa wamesaini mkataba mpya wenye thamani ya Sh21.7 bilioni.

Ilikuwa Julai 27,2022 ambapo pande hizo mbili ziliingia mkataba wa miaka mitatu, uliokuwa na thamani ya Sh12.3 bilioni, uliomalizika mwisho wa msimu uliopita.

Mkataba huo mpya ambao umesainiwa Leo umekuwa na ongezeko la Sh9.4 bilioni utakaoifanya SportPesa kuendelea kukaa mbele ya jezi za Mabingwa hao.

Akizungumza kwenye hafla ya utiaji saini Mkurugenzi Mtendaji wa SportPesa, Abbas Tarimba amesema safari ya udhamini wao kwa Yanga ni kutokana na kuamini kwamba ni timu sahihi yenye mashabiki wengi na kwamba itaweza kubadili mpira wa Tanzania.

"Tumewahi kudhamini klabu nyingi kubwa zikiwemo Arsenal, Hull City, Everton na ligi ya Kenya lakini hapa Tanzania tuliiona Yanga ndio klabu sahihi ambayo tunaweza kufanya nao kazi ili waubadilishe mpira wa Tanzania.

"Tulipoingia Yanga tuliwapa nguvu ya kiuchumi,ndio maana mnaona Sasa Yanga inaweza kumuuza mchezaji yeyote na inaweza Kununua mchezaji yeyote, kwenye mkataba huu tumeweka kiwango kikubwa Cha fedha ambacho kwa kuwa Yanga wanataka kushinda ubingwa wa Afrika basi kiasi hiki kitawafanya kupambana ili wakiupata watajipatia,” amesema Tarimba.

Naye Rais wa Yanga, Hersi Said ameipongeza SportPesa kwa kuipa nguvu ya kiuchumi timu yao akisema imeisaidia kubadilisha mambo mengi ndani ya klabu hiyo.

"Tunawapongeza sana SportPesa kwa kuipa klabu hii nguvu kubwa ya kiuchumi,miaka ya nyuma licha ya ukongwe wa Yanga, Kuna nyakati ilikuwa unashindwa kuendesha mambo yake, kusajili wachezaji, kumudu gharama za uendeshaji wapo wachezaji waligoma kuja kujiunga na timu kutokana ukosefu wa fedha.

"Hali hiyo haipo Sasa, Yanga ya Sasa inaweza kupambana na klabu yoyote kubwa na kuwania mchezaji na ikampata,wapo wachezaji waliacha ofa za klabu zingine wakaja Yanga, hawakuja hapa kwa mapenzi Yao kwa klabu ni kutokana na ushawishi wa fedha,” amesema Hersi.

Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Hamis Mwinjuma ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye hafla hiyo amezipongeza Yanga na SportPesa kwa kudumu kwa miaka nane katika ushirikiano huo.