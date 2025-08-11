Medinova: Kinara wa huduma za afya nchini yang’ara katika Tuzo za Afya Afrika 2025
Tanzania imeshuhudia hatua kubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa kufunguliwa kwa Medinova Specialized Polyclinic miaka miwili iliyopita. Kama sehemu muhimu ya mapinduzi katika miundombinu ya kutolea huduma za afya nchini, Medinova imeweka viwango vipya katika huduma za afya, ubunifu na kuhakikisha ustawi wa jamii ya kitanzania.
Medinova Specialised Polyclinic inawakilisha maendeleo makubwa katika ubora wa huduma za afya zinazopatikana nchini. Pamoja na vifaa vya kisasa na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kuanzia zana za kisasa za uchunguzi hadi mbinu bunifu za matibabu, hospitali hii ina vifaa vya kukidhi mahitaji mbalimbali ya matibabu kwa usahihi.
Katika tuzo za afya barani Afrika za mwaka 2025, Medinova Specialized Polyclinic ilitangazwa rasmi kuwa “African Healthcare Company of the Year 2025”. Hii ni heshima kubwa inayoonyesha mafanikio makubwa ya hospitali hiyo ndani ya miaka miwili ya kuanzishwa kwake.
Aidha, tuzo hii ni ushuhuda wa nguvu ya kuwekeza katika ubora na huduma. Medinova sasa imeweka mfano wa hospitali inayofanya tofauti ikitangulia kutoa huduma ya afya bora, yenye thamani, inayowahakikisha wagonjwa wanapata tiba bora bila kusafiri mbali.
Mara baada ya kupokea tuzo hiyo, Mwananchi ilifanya mahojiano na Mwenyekiti na Mkurugenzi Mkuu wa 33 Holdings na Medinova Healthcare, Mohammed Miandad VP ambaye alielezea safari hiyo ya mafanikio na alama kwa sekta ya afya Tanzania. Mahojiano hayo yalikuwa kama ifuatavyo;
Hongereni kwa kushinda tuzo ya hospitali bora ya mwaka barani Afrika. Ushindi huu una maana gani kwenu?
Kampuni yetu daima inasimamia dira yake kila mahali ulimwenguni; kujitoa katika kutoa huduma bora za afya zenye kiwango cha kimataifa. Kutambuliwa huku na kukabidhiwa tuzo hii kunathibitisha kuwa Watanzania wameanza kuona na kuthamini kile tunachokifanya ndani ya muda mfupi.
Je, ni mambo gani muhimu yanayoitofautisha Medinova na taasisi nyingine za afya nchini?
Mbinu yetu inayolenga watu, teknolojia za kisasa za matibabu, afya na timu ya wataalamu waliobobea. Mambo haya yanatutofautisha katika sekta hii.
Je, ni kwa jinsi gani tuzo hii inaakisi juhudi za wafanyakazi na uongozi?
Tuzo hii inatambua kwa kiasi kikubwa kujitolea kwao bila kuchoka, ushirikiano na shauku ya kutoa huduma bora zisizo na mashaka. Uchapakazi wao unazungumza kwa vitendo katika kupambania chapa ya Medinova.
Ni huduma zipi za kibunifu ama programu ambazo zimechangia ushindi wa tuzo hii?
Tumeanzisha mfumo fungamanishi wa kliniki, mfumo wa kufanya uchunguzi wa afya kidijitali pamoja na njia nyingine za kisasa za utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Aidha, tumeweka utaratibu bora wa huduma za matibabu, mfumo wa kisasa wa kufuatilia maendeleo ya wagonjwa na miundombinu bora ya kutolea huduma ni vitu ambavyo vimechangia mafanikio haya.
Kwa namna gani mmeweza kufungamanisha teknolojia pamoja na ujuzi wa watu katika kuhakikisha mnatoa huduma za kiwango cha juu?
Tumeweza kulitekeleza hili kwa kuchanganya mifumo ya afya ya kidijitali na mipango ya matibabu binafsi ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora za afya.
Je, Medinova imesaidia vipi jamii na uboreshaji wa huduma za afya nchini?
Tumesaidia kwa kiasi kikubwa kwani tumeimarisha ufikiaji wa huduma za matibabu huku tukihamasisha afya na huduma bora. Tumefikia jamii nyingi za kitanzania kupitia kambi zetu maalumu za afya zinazoendeshwa na wataalamu wetu. Tunajaribu kuziba pengo la huduma za afya lililopo na kufanya huduma bora zipatikane kwa wote.
Je, juhudi za kufikia jamii zimechukua nafasi gani katika ushindi huu?
Kambi zetu za afya zinazoendelea ambazo zinahusisha upamaji wa afya na programu za elimu zimeimarisha ustawi na imani kwa kiwango kikubwa.
Ni falsafa au mikakati gani wa uongozi umeleta msukumo katika ukuaji na ubora wa Medinova?
Falsafa yetu ni kuamini katika kufuata na kusimamia dira yetu na kuendelea kuwajengea uwezo watu wetu ili waendelee kukuwa na kuwa wabunifu zaidi.
Je, tuzo hii inalingana vipi na dira na dhamira ya Medinova Specialized Policlinic?
Tuzo hii inathibitisha dhamira yetu ya kuwa mtoa huduma wa afya anayeaminika zaidi, pamoja na kuweka viwango vya juu vya ubora na huduma.
Ni upi mustakabali wa Medinova baada ya ushindi huu?
Tunapanga kuboresha hospitali yetu na kuwa kituo bora cha upasuaji na kupanua huduma zetu za kitaalamu, kuanzisha mifumo ya afya kwa njia ya simu na kuanzisha kituo cha umahiri wa huduma ya afya.
Kwa namna gani tuzo hii itaongeza msukumo katika kutoa huduma bora na ubunifu?
Tuzo hii itaongeza ari ya kutufanya kuboresha viwango vya huduma zetu, kuwekeza katika ubunifu wa matibabu na kuweka viwango vipya vya kuwaridhisha wateja wetu. Tunalenga kuleta ubunifu nchini na kuruhusu watu kupata huduma za kiwango cha kimataifa katika nchi yao.
Ni ujumbe gani mnautoa kwa washirika na wafanyakazi ambao wamekuwa sehemu ya safari hii?
“Kitu cha muhimu sio faida tunayopata, wala maarufu tulionao. Kwetu, kitu muhimu ni jinsi tunavyogusa na kubadili maisha ya watu kwa kuhakikisha wana afya bora”, anasema Mohammed Miandad Makamu wa Rais, Mwenyekiti na Mkurugenzi Mkuu wa 33 Holdings na Medinova Healthcare.
Medinova ambayo ilianzishwa mwaka 2023 chini ya kampuni maarufu ya 33 Holdings, imekua ikitoa huduma za afya kwa kiwango cha juu kwa Watanzania na bara la Afrika. Ni kituo cha tiba kinachojivunia vifaa vya kisasa, wataalamu wenye uzoefu na huduma bora za kitaalamu kama; pediatrics, internal medicine, gynecology, orthopedics, dermatology, ENT, cardiology, radiology, laboratory, pharmacy na dental (general dentistry, aesthetic dentistry, endodontic na orthodontics).
