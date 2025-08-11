 Medinova: Kinara wa huduma za afya nchini yang’ara katika Tuzo za Afya Afrika 2025

Tanzania imeshuhudia hatua kubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa kufunguliwa kwa Medinova Specialized Polyclinic miaka miwili iliyopita. Kama seh­emu muhimu ya mapinduzi katika miundombinu ya kutolea huduma za afya nchini, Medinova imeweka viwango vipya katika huduma za afya, ubunifu na kuhakikisha usta­wi wa jamii ya kitanzania.

Medinova Specialised Polyclinic inawakilisha maendeleo makubwa katika ubora wa huduma za afya zinazopatikana nchini. Pamoja na vifaa vya kisasa na matumizi ya teknolojia ya kisasa. Kuanzia zana za kisasa za uchunguzi hadi mbinu bunifu za matibabu, hospi­tali hii ina vifaa vya kukidhi mahi­taji mbalimbali ya matibabu kwa usahihi.

Katika tuzo za afya barani Afrika za mwaka 2025, Medinova Spe­cialized Polyclinic ilitangazwa rasmi kuwa “African Healthcare Company of the Year 2025”. Hii ni heshima kubwa inayoonyesha mafanikio makubwa ya hospitali hiyo ndani ya miaka miwili ya kuanzishwa kwake.

Aidha, tuzo hii ni ushuhuda wa nguvu ya kuwekeza katika ubo­ra na huduma. Medinova sasa imeweka mfano wa hospitali inay­ofanya tofauti ikitangulia kutoa huduma ya afya bora, yenye tha­mani, inayowahakikisha wagon­jwa wanapata tiba bora bila kusa­firi mbali.

Mwenyekiti na Mkurugenzi Mkuu wa 33 Holdings na Medinova Healthcare, Mohammed Miandad VP.

Mara baada ya kupokea tuzo hiyo, Mwananchi ilifanya mahojia­no na Mwenyekiti na Mkurugenzi Mkuu wa 33 Holdings na Medino­va Healthcare, Mohammed Mian­dad VP ambaye alielezea safari hiyo ya mafanikio na alama kwa sekta ya afya Tanzania. Mahojiano hayo yalikuwa kama ifuatavyo;





Hongereni kwa kushinda tuzo ya hospitali bora ya mwaka barani Afrika. Ushindi huu una maana gani kwenu?

Kampuni yetu daima inasima­mia dira yake kila mahali ulimwen­guni; kujitoa katika kutoa huduma bora za afya zenye kiwango cha kimataifa. Kutambuliwa huku na kukabidhiwa tuzo hii kunathibit­isha kuwa Watanzania wamean­za kuona na kuthamini kile tuna­chokifanya ndani ya muda mfupi.





Je, ni mambo gani muhimu yan­ayoitofautisha Medinova na taas­isi nyingine za afya nchini?

Mbinu yetu inayolenga watu, teknolojia za kisasa za matibabu, afya na timu ya wataalamu walio­bobea. Mambo haya yanatutofau­tisha katika sekta hii.





Je, ni kwa jinsi gani tuzo hii inaaki­si juhudi za wafanyakazi na uon­gozi?

Tuzo hii inatambua kwa kiasi kikubwa kujitolea kwao bila kuchoka, ushirikiano na shauku ya kutoa hudu­ma bora zisizo na mashaka. Uchapakazi wao unazungumza kwa vitendo katika kupambania chapa ya Medinova.





Ni huduma zipi za kibunifu ama pro­gramu ambazo zimechangia ushindi wa tuzo hii?

Tumeanzisha mfumo fungamanishi wa kliniki, mfumo wa kufanya uchun­guzi wa afya kidijitali pamoja na njia nyingine za kisasa za utoaji wa hudu­ma kwa wagonjwa. Aidha, tumeweka utaratibu bora wa huduma za matibabu, mfumo wa kisasa wa kufuatilia maende­leo ya wagonjwa na miundombinu bora ya kutolea huduma ni vitu ambavyo vimechangia mafanikio haya.

Muonekano wa maabara ya kisasa ya Hospitali ya Medinova Specialized Polyclinic.





Kwa namna gani mmeweza kufun­gamanisha teknolojia pamoja na ujuzi wa watu katika kuhakikisha mnatoa huduma za kiwango cha juu?

Tumeweza kulitekeleza hili kwa kuchanganya mifumo ya afya ya kidiji­tali na mipango ya matibabu binafsi ili kuhakikisha utoaji wa huduma bora za afya.





Je, Medinova imesaidia vipi jamii na uboreshaji wa huduma za afya nchini?

Tumesaidia kwa kiasi kikubwa kwani tumeimarisha ufikiaji wa huduma za matibabu huku tukihamasisha afya na huduma bora. Tumefikia jamii nyingi za kitanzania kupitia kambi zetu maalumu za afya zinazoendeshwa na wataalamu wetu. Tunajaribu kuziba pengo la hudu­ma za afya lililopo na kufanya huduma bora zipatikane kwa wote.





Je, juhudi za kufikia jamii zimechukua nafasi gani katika ushindi huu?

Kambi zetu za afya zinazoendelea ambazo zinahusisha upamaji wa afya na programu za elimu zimeimarisha usta­wi na imani kwa kiwango kikubwa.





Ni falsafa au mikakati gani wa uongo­zi umeleta msukumo katika ukuaji na ubora wa Medinova?

Falsafa yetu ni kuamini katika kufua­ta na kusimamia dira yetu na kuende­lea kuwajengea uwezo watu wetu ili waendelee kukuwa na kuwa wabunifu zaidi.





Je, tuzo hii inalingana vipi na dira na dhamira ya Medinova Specialized Poli­clinic?

Tuzo hii inathibitisha dhamira yetu ya kuwa mtoa huduma wa afya anayeam­inika zaidi, pamoja na kuweka viwango vya juu vya ubora na huduma.





Ni upi mustakabali wa Medinova baa­da ya ushindi huu?

Tunapanga kuboresha hospitali yetu na kuwa kituo bora cha upasuaji na kupanua huduma zetu za kitaalamu, kuanzisha mifumo ya afya kwa njia ya simu na kuanzisha kituo cha umahiri wa huduma ya afya.





Kwa namna gani tuzo hii itaongeza msukumo katika kutoa huduma bora na ubunifu?

Tuzo hii itaongeza ari ya kutufanya kuboresha viwango vya huduma zetu, kuwekeza katika ubunifu wa mati­babu na kuweka viwango vipya vya kuwaridhisha wateja wetu. Tunalenga kuleta ubunifu nchini na kuruhusu watu kupata huduma za kiwango cha kimatai­fa katika nchi yao.





Ni ujumbe gani mnautoa kwa washirika na wafanyakazi ambao wamekuwa seh­emu ya safari hii?

“Kitu cha muhimu sio faida tunayop­ata, wala maarufu tulionao. Kwetu, kitu muhimu ni jinsi tunavyogusa na kubadili maisha ya watu kwa kuhakikisha wana afya bora”, anasema Mohammed Mian­dad Makamu wa Rais, Mwenyekiti na Mkurugenzi Mkuu wa 33 Holdings na Medinova Healthcare.

Medinova ambayo ilianzishwa mwa­ka 2023 chini ya kampuni maarufu ya 33 Holdings, imekua ikitoa huduma za afya kwa kiwango cha juu kwa Watan­zania na bara la Afrika. Ni kituo cha tiba kinachojivunia vifaa vya kisasa, wata­alamu wenye uzoefu na huduma bora za kitaalamu kama; pediatrics, internal medicine, gynecology, orthopedics, der­matology, ENT, cardiology, radiology, laboratory, pharmacy na dental (general dentistry, aesthetic dentistry, endodon­tic na orthodontics).

Kwa taarifa zaidi tafadhali wasiliano nasi;

Medinova Specialized Polyclinic

Barabara ya Alli Hassan Mwinyi

Oysterbay karibu na Dar Free Market

Simu: 0750 01 22 33

Facebook @medinovahealtho­cial

YouTube @MedinovaHealthcareTanzania

Instagram @medinova_health