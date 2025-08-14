Mkutano wa mwaka wa wasambazaji wa Twyford Tanzania 2025 wamalizika kwa mafanikio
Mkutano wa Kimataifa wa Wasambazaji wa Twyford, wenye kaulimbiu ya “Ubunifu, Uwezeshaji”, ulifanyika Tanzania Juni 21 na 22, 2025. Mkutano huu uliwakutanisha washiriki zaidi ya 100 wakiwemo wasambazaji, maofisa wa Serikali na viongozi wa sekta mbalimbali kutoka Tanzania, Rwanda, Burundi na nchi nyingine.
Kupitia uwasilishaji wa mafanikio ya kidijitali, maboresho ya mikakati ya bidhaa na kuimarisha shughuli za kusaidia jamii, mkutano huu uliweka ramani mpya ya maendeleo ya pamoja katika soko la Afrika.
Wakati wa hafla hiyo, Twyford International ilitoa mchango wa hiari wa Sh 52.12 milioni kwa Shule ya Msingi ya Chalinze Central kama sehemu ya kurudisha kwa jamii, huku Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu Wenye Ulamavu, akishuhudia tukio hilo.
Mchango huu ni sehemu ya mkakati wa uwajibikaji kwa jamii wa kampuni na unalenga kuunga mkono maendeleo ya jamii kupitia elimu, ukionyesha jinsi Twyford International inavyowajibika kwa jamii.
Katika sehemu ya uwasilishaji wa mada, Meneja Mkaazi wa BMMC Twyford Tanzania, Steven Zhao aliwasilisha mwenendo wa mauzo wa wasambazaji wa kampuni na ukuaji wa soko la Tanzania katika miaka ya hivi karibuni.
Pia alieleza kwa kina mkakati wa kampuni katika kukuza wasambazaji, jambo lililoongeza imani ya wasambazaji waliokuwepo katika kukuza biashara zao.
Kuhusu maendeleo ya kidijitali, Melody Wang aliwasilisha mada kuhusu mfumo wa usimamizi wa wateja (CRM) ulioanzishwa na Twyford International tangu mwaka 2023.
Mfumo huu unaunganisha kwa pamoja taratibu zote za uagizaji bidhaa, stoo, fedha na usimamizi wa wateja, hivyo kusaidia wasambazaji kupunguza gharama za uendeshaji na kuongeza ufanisi wa mauzo na mzunguko wa bidhaa.
Aidha, Twyford International ilizindua rasmi mfumo wake wa kidijitali wa VOSA Digital Store duniani kupitia mkutano huo, ikiwa ni maandalizi ya kampeni kubwa ya kimtandao inayotarajiwa kufanyika Tanzania.
Hivyo katika mkutano huo, Mkurugenzi wa Usimamizi wa Masoko, Catherine Zheng alionyesha jinsi mfumo huu unavyofanya kazi.
Bidhaa mpya za vigae na vifaa vya bafu zilivutia zaidi katika mkutano huo. Meneja wa bidhaa za vigae, Lev Li, akiangazia kauli mbiu ya “ufundi mbalimbali na ubunifu wa kimatumizi,” alizindua mfululizo wa vigae vya mwanga laini na vigae vya kale vya chembe kavu.
Vigae vya mwanga laini vina teknolojia ya kung’arisha kwa kiwango cha juu, vinatoa mwanga usioumiza macho na vina uso laini kama ngozi ya mtoto, vikiongeza mvuto wa upole na ustaarabu katika sehemu za kuishi.
Vigae vya kale vya chembe kavu vinafanywa kwa njia ya kipekee ya chembe kavu, ambayo huongeza uimara na uwezo mkubwa wa kuzuia kuteleza. Uso wake wa matte unatoa mwonekano wa kifahari wa kiasili, huku chembe hizo zikitoa mng’ao kama almasi, hivyo kubadilisha kabisa uzoefu wa urembo wa ndani.
Wakati wa utambulisho wa vifaa vya bafu vya kampuni, Meneja wa Biashara wa Frencia Tanzania, Jerry Tan alielezea chapa ya bidhaa kwa kuzingatia vipengele vitatu: tulicho nacho, faida zetu ni zipi na tunaleta nini siku zijazo. Alionyesha mfumo kamili wa bidhaa za Frencia unaoweza kukidhi mahitaji mbalimbali ya wateja, huku akizingatia zaidi bidhaa za vifaa vya bafu.
Uwasilishaji huo uliangazia maeneo makuu matatu; teknolojia ya kisasa ya uzalishaji, matumizi ya malighafi asilia kwa asilimia 100 na ubora wa hali ya juu wa bidhaa, ukionyesha viwango vya juu na mchakato wa uzalishaji wa Frencia.
Pia alitoa muhtasari wa bidhaa mpya, kama vile mabomba ya maji yenye udhibiti wa joto (thermostatic faucets) na vyoo vya kisasa vya kidigitali (smart toilets), hatua ambayo ilifungua mtazamo mpya wa kiteknolojia kwa wateja na kupokelewa kwa shangwe kubwa.
Utambulisho wa ukumbi wa maonyesho wa kipekee
Uzinduzi wa ubunifu wa bidhaa na kumbi za maonyesho viliufanya mkutano kufikia kilele chake. Ukumbi huo wenye ukubwa wa mita za mraba 300, ulionyesha mvuto wa mitindo ya kisasa ikichanganya uzuri wa enzi ya Renaissance ya Italia na sanaa ya vigae za Kihispania na kutumia teknolojia za kisasa zilizobadilisha mtazamo wa kawaida.
Katika hafla ya chakula cha jioni na utoaji wa tuzo, kampuni ilitangaza tuzo saba: Tuzo ya Mshirika wa Muda Mrefu, Tuzo ya Mfano wa Mwaka wa FRENCIA, Tuzo ya Mwaka ya Mwanzilishi wa Kidijitali-CRM, Tuzo ya Mwaka ya Maendeleo Makubwa, Tuzo ya Mwaka ya Mwanzilishi wa Mauzo, Tuzo ya Mwaka ya Mshirika wa Kimataifa, na Tuzo ya Mwaka ya Msambazaji Bora. Lengo ni kutengeneza ushirikiano wa kibiashara wenye ushindani zaidi na endelevu kupitia utoaji wa tuzo za heshima.
Aidha, Twyford International imeshirikiana na taasisi za mafunzo zenye mamlaka nchini Tanzania kufanikisha mafunzo maalum na mazoezi ya vitendo ili kuboresha ujuzi wa usimamizi wa maduka kwa wasambazaji, na kuwaelekeza jinsi ya kuongeza nguvu za chapa, kuboresha ubora na ufanisi wa usimamizi, na kufanikisha maendeleo ya pamoja ya chapa na maduka.
Kuanzia hatua hii mpya, Twyford International itazingatia falsafa ya ubunifu, uwezeshaji na kushirikiana na wasambazaji, ikiwa imeongozwa na mabadiliko ya kidijitali, ikijengwa juu ya bidhaa bora, na kuungwa mkono na uwezeshaji kamili, kufungua fursa za soko la Afrika na kuandika sura mpya ya mafanikio.
Kwa taarifa zaidi wasiliana nasi;
+255 677 071 522