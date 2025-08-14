Mkutano wa mwaka wa wasambazaji wa Twyford Tanzania 2025 wamalizika kwa mafanikio

Mkutano wa Kimataifa wa Wasambazaji wa Twyford, wenye kaulimbiu ya “Ubunifu, Uweze­shaji”, ulifanyika Tanzania Juni 21 na 22, 2025. Mkutano huu uli­wakutanisha washiriki zaidi ya 100 wakiwemo wasambazaji, maofisa wa Serikali na viongozi wa sekta mbalimbali kutoka Tan­zania, Rwanda, Burundi na nchi nyingine.

Kupitia uwasilishaji wa mafan­ikio ya kidijitali, maboresho ya mikakati ya bidhaa na kuimarisha shughuli za kusaidia jamii, mku­tano huu uliweka ramani mpya ya maendeleo ya pamoja katika soko la Afrika.

Wakati wa hafla hiyo, Twyford International ilitoa mchango wa hiari wa Sh 52.12 milioni kwa Shule ya Msingi ya Chalinze Cen­tral kama sehemu ya kurudisha kwa jamii, huku Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu Wenye Ulamavu, akishuhudia tukio hilo.

Meneja Mkuu wa Kiwanda cha Twyford Tanzania, Junting Tang akitoa hotuba ya ufunguzi ambapo alielezea maendeleo ya kampuni hiyo kimataifa, mafanikio, hatua kubwa zilizopigwa Tanzania pamoja na maono ya siku zijazo.

Mchango huu ni sehemu ya mkakati wa uwajibikaji kwa jamii wa kampuni na unalen­ga kuunga mkono maendeleo ya jamii kupitia elimu, ukionyesha jinsi Twyford International ina­vyowajibika kwa jamii.

Katika sehemu ya uwasilisha­ji wa mada, Meneja Mkaazi wa BMMC Twyford Tanzania, Ste­ven Zhao aliwasilisha mwenendo wa mauzo wa wasambazaji wa kampuni na ukuaji wa soko la Tanzania katika miaka ya hivi karibuni.

Pia alieleza kwa kina mkaka­ti wa kampuni katika kukuza wasambazaji, jambo lililoongeza imani ya wasambazaji walioku­wepo katika kukuza biashara zao.

Kuhusu maendeleo ya kidiji­tali, Melody Wang aliwasilisha mada kuhusu mfumo wa usima­mizi wa wateja (CRM) ulioan­zishwa na Twyford International tangu mwaka 2023.

Mfumo huu unaunganisha kwa pamoja taratibu zote za uagizaji bidhaa, stoo, fedha na usimamizi wa wateja, hivyo kusaidia wasambazaji kupunguza gharama za uende­shaji na kuongeza ufanisi wa mauzo na mzunguko wa bidhaa.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu Wenye Ulamavu, Ridhiwani Kikwete (wa pili kushoto) akipokea mfano wa hundi ya Sh 52.12 milioni kutoka kampuni ya Twyford Tanzania ikiwa ni juhudi ya kampuni hiyo kurudisha kwa jamii.

Aidha, Twyford International ilizindua rasmi mfumo wake wa kidijitali wa VOSA Digital Store duniani kupitia mkutano huo, ikiwa ni maandalizi ya kampeni kubwa ya kimtandao inayotaraji­wa kufanyika Tanzania.

Hivyo katika mkutano huo, Mkurugenzi wa Usimamizi wa Masoko, Catherine Zheng ali­onyesha jinsi mfumo huu unavy­ofanya kazi.

Bidhaa mpya za vigae na vifaa vya bafu zilivutia zaidi katika mkutano huo. Meneja wa bidhaa za vigae, Lev Li, akiangazia kauli mbiu ya “ufundi mbalimbali na ubunifu wa kimatumizi,” aliz­indua mfululizo wa vigae vya mwanga laini na vigae vya kale vya chembe kavu.

Vigae vya mwanga laini vina teknolojia ya kung’arisha kwa kiwango cha juu, vinatoa mwan­ga usioumiza macho na vina uso laini kama ngozi ya mtoto, viki­ongeza mvuto wa upole na usta­arabu katika sehemu za kuishi.

Vigae vya kale vya chembe kavu vinafanywa kwa njia ya kipekee ya chembe kavu, ambayo huonge­za uimara na uwezo mkubwa wa kuzuia kuteleza. Uso wake wa matte unatoa mwonekano wa kifahari wa kiasili, huku chembe hizo zikitoa mng’ao kama almasi, hivyo kubadilisha kabisa uzoefu wa urembo wa ndani.

Wakati wa utambulisho wa vifaa vya bafu vya kampuni, Meneja wa Biashara wa Frencia Tanzania, Jerry Tan alielezea chapa ya bidhaa kwa kuzingatia vipengele vitatu: tulicho nacho, faida zetu ni zipi na tunaleta nini siku zijazo. Alionyesha mfu­mo kamili wa bidhaa za Fren­cia unaoweza kukidhi mahita­ji mbalimbali ya wateja, huku akizingatia zaidi bidhaa za vifaa vya bafu.

Uwasilishaji huo ulian­gazia maeneo makuu matatu; teknolojia ya kisasa ya uzalishaji, matumizi ya malighafi asilia kwa asilimia 100 na ubora wa hali ya juu wa bidhaa, ukionyesha viwan­go vya juu na mchakato wa uzal­ishaji wa Frencia.

Pia alitoa muhtasari wa bidhaa mpya, kama vile mabomba ya maji yenye udhibiti wa joto (thermo­static faucets) na vyoo vya kisa­sa vya kidigitali (smart toilets), hatua ambayo ilifungua mtazamo mpya wa kiteknolojia kwa wate­ja na kupokelewa kwa shangwe kubwa.

Utambulisho wa ukumbi wa maonyesho wa kipekee

Uzinduzi wa ubunifu wa bidhaa na kumbi za maonyesho viliufa­nya mkutano kufikia kilele chake. Ukumbi huo wenye ukubwa wa mita za mraba 300, ulionyesha mvuto wa mitindo ya kisasa ikichanganya uzuri wa enzi ya Renaissance ya Italia na sanaa ya vigae za Kihispania na kutumia teknolojia za kisasa zilizobadili­sha mtazamo wa kawaida.

Katika hafla ya chakula cha jioni na utoaji wa tuzo, kampuni ilitan­gaza tuzo saba: Tuzo ya Mshirika wa Muda Mrefu, Tuzo ya Mfano wa Mwaka wa FRENCIA, Tuzo ya Mwaka ya Mwanzilishi wa Kidijitali-CRM, Tuzo ya Mwaka ya Maendeleo Makubwa, Tuzo ya Mwaka ya Mwanzilishi wa Mau­zo, Tuzo ya Mwaka ya Mshirika wa Kimataifa, na Tuzo ya Mwa­ka ya Msambazaji Bora. Lengo ni kutengeneza ushirikiano wa kib­iashara wenye ushindani zaidi na endelevu kupitia utoaji wa tuzo za heshima.

Aidha, Twyford Internation­al imeshirikiana na taasisi za mafunzo zenye mamlaka nchini Tanzania kufanikisha mafunzo maalum na mazoezi ya vitendo ili kuboresha ujuzi wa usimam­izi wa maduka kwa wasambazaji, na kuwaelekeza jinsi ya kuongeza nguvu za chapa, kuboresha ubo­ra na ufanisi wa usimamizi, na kufanikisha maendeleo ya pamo­ja ya chapa na maduka.

Baadhi ya viongozi, wadau na wasambazaji wa bidhaa za Twyford Tanzania wakiwa kwenye picha ya pamoja baada ya mkutano wa wasambazaji wa kimataifa wa Twyford Tanzania uliofanyika Juni 21 na 22, 2025 jijiniDar es Salaam.

Kuanzia hatua hii mpya, Twy­ford International itazingatia falsafa ya ubunifu, uwezeshaji na kushirikiana na wasambazaji, ikiwa imeongozwa na mabadi­liko ya kidijitali, ikijengwa juu ya bidhaa bora, na kuungwa mkono na uwezeshaji kamili, kufungua fursa za soko la Afrika na kuandi­ka sura mpya ya mafanikio.

Kwa taarifa zaidi wasiliana nasi;