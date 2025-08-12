Kichwa kilichotenganishwa na mwili chapatikana, watuhumiwa wauawa

Hello
Your subscription is almost coming to an end. Don’t miss out on the great content on Nation.Africa
Ready to continue your informative journey with us?
Your premium access has ended, but the best of Nation.Africa is still within reach. Renew now to unlock exclusive stories and in-depth features.
Reclaim your full access. Click below to renew.
Subscribe for a month to get full access
Mtiania wa urais kupitia Chama cha ACT Wazalendo, Luhaga Mpina, amesema akichaguliwa kuwa Rais wa Tanzania, atatumia jukwaa la hotuba baada ya kiapo chake kutangaza kuanza mchakato wa Katiba mpya...
Mtunzi na mwimbaji wa nyimbo za mbalimbali za hamasa za Chama cha Demokrasia na Maendeleo (Chadema), ikiwemo ya ‘Tundu Lissu wapeleke mchakamchaka’, George Mwingira amefariki dunia baada ya...
Ni mwendo wa vicheko kwa watiania walioongoza katika kura za maoni za udiwani, huku kukiwa na vilio vya wachache ambao hawakuteuliwa na vikao vya Halmashauri Kuu za Chama cha Mapinduzi (CCM)...