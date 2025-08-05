Mpina rasmi ajiunga ACT, kumvaa Samia 2025

Samia aagiza ujenzi makumbusho Kongwa kumuenzi Ndugai

Ndugai amefariki dunia saa 9 alasiri ya Agosti 6, 2025 alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mfupi, maradhi ya shinikizo la chini la damu, lililosababishwa na maambukizi makali...