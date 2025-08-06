Sapraizi ya Mpina mkutano Mkuu wa ACT-Wazalendo

Hello
Your subscription is almost coming to an end. Don’t miss out on the great content on Nation.Africa
Ready to continue your informative journey with us?
Your premium access has ended, but the best of Nation.Africa is still within reach. Renew now to unlock exclusive stories and in-depth features.
Reclaim your full access. Click below to renew.
Subscribe for a month to get full access
Spika mstaafu wa Bunge la Tanzania, Job Ndugai alifariki dunia saa 9 alasiri ya Agosti 6, 2025 jijini Dodoma baada ya kuugua kwa muda mfupi.
Ndugai amefariki dunia saa 9 alasiri ya Agosti 6, 2025 alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mfupi, maradhi ya shinikizo la chini la damu, lililosababishwa na maambukizi makali...
Katibu wa Bunge la Tanzania, Baraka Leonard amesema Spika mstaafu wa Bunge, Job Ndugai amefariki dunia kutokana na shinikizo la damu kushuka, iliyosababishwa na maambukizi makali kwenye mfumo wa...