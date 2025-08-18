Wanawake Handeni wasimulia maswahibu utafutaji kuni

Hello
Your subscription is almost coming to an end. Don’t miss out on the great content on Nation.Africa
Ready to continue your informative journey with us?
Your premium access has ended, but the best of Nation.Africa is still within reach. Renew now to unlock exclusive stories and in-depth features.
Reclaim your full access. Click below to renew.
Subscribe for a month to get full access
Shirika la Reli Tanzania linatarajia kuajiri wafanyakazi 2,460 katika mradi wa Reli ya Kiwango cha Kimataifa (SGR) kwa vipande viwili vya kutoka Dar es Salaam mpaka Makutopora.
Mwanahabari mwandamizi wa Kampuni ya Mwananchi Communications Limited (MCL), Sharon Sauwa amefariki dunia alfajiri ya kuamkia Jumanne Agosti 19, 2025 wakati akipatiwa matibabu katika Hospitali ya...
Kwa mujibu wa wizara hiyo, watu waliotunukiwa shahada za udaktari wa heshima wanaweza kutumia cheo hicho wakiwa ndani ya taasisi zilizowatunuku pekee, lakini si katika nyanja za umma au kazi zao...