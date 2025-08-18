Wanawake Handeni wasimulia maswahibu utafutaji kuni

Kama hujasomea darasani, hakuna kutumia cheo cha udaktari wa heshima

Kwa mujibu wa wizara hiyo, watu waliotunukiwa shahada za udaktari wa heshima wanaweza kutumia cheo hicho wakiwa ndani ya taasisi zilizowatunuku pekee, lakini si katika nyanja za umma au kazi zao...