Waombolezaji wauaga mwili wa aliyeimba 'No Reform no Election

PRIME Chadema inazalisha vyama ‘maadui’, CCM inavirutubisha

Tatizo kubwa la vyama vya siasa ni kila chama kudhani kinajua kila kitu, kiasi cha kutotaka kushawishiwa na hoja za upande wa pili. Viongozi wa kisiasa wanajiona wanajua yote wanayopaswa kujua.