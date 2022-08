Aliyewapatanisha Rais Kenyatta na Odinga atua tena Kenya

More by this Author

Dar es Salaam. Seneta wa jimbo la Delaware nchini Marekani, Chris Coons ambaye pia alihusika kwenye maridhiano ya Rais Uhuru Kenyatta na aliyekuwa mshindani wake wa karibu kwenye Uchaguzi Mkuu wa Kenya mwaka 2017, Raila Odinga amefika nchini Kenya.

Taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Twitter ya balozi wa Marekani nchini Kenya, Margaret Whitman imeonyesha kuwa mwanadiplomasia huyo amewasili leo Alhamisi Agosti 18, 2022 saa 6.25 usiku.

Fantastic to welcome the Senator @ChrisCoons-led delegation to 🇰🇪, the third stop on a five country Africa visit! pic.twitter.com/hC5f7iC2pg