Sababu za umasikini wa mkoa wa Kagera

Na Dk Bullet Ruhinda

Siku chache zilizopita kumeibuka mjadala mkubwa uliochochewa na kauli ya Mkuu wa Mkoa wa Kagera, Albert Chalamila kusema kwamba, kuna sababu nyingi za umasikini katika mkoa wa Kagera lakini kubwa mbili ni kuwa kila mwana Kagera ni mwanasheria, wanapenda sana ubishi na kiingereza kingi lakini pia, kuna aina ya “uvivu”.

Moja ya sababu katika kuelezea uvivu huo ni mfano kuchelewa kufungua maduka ambayo ni moja ya vichocheo vya kiuchumi. Angalau alitaja hizo sababu mbili kati ya nyingi. Chalamila ambaye amewahi pia kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya na Mwanza, alitoa kauli hiyo wakati wa ziara ya Katibu Mkuu wa CCM, Abdulrahaman Kinana. Hata hivyo, jambo la msingi la kujiuliza kisha tujadiliane ni je hizo ni miongoni mwa sababu?

Kitu cha kwanza ambacho kila mmoja wetu anatakiwa kukifahamu ni kwamba bila kujua sababu za tatizo huwezi kuondoa tatizo. Kitu cha msingi kabla ya kuanza kutafuta majibu tujisumbue kujua chanzo cha matatizo.

Tukijua chanzo basi dawa itapatikana bila kutumia nguvu. Pili tujiulize umasikini wa Kagera ni wa asili (natural) au ni wa kutengenezwa (artificial)? Na kama ni wa kutengenezwa je nani aliutengeneza? (who is an architect of Kagera’s poverty?)

Soma zaidi katika gazeti la Mwananchi leo Jumatano, Septemba 7, 2022.