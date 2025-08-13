FYATU MFYATUZI: Tushangilie, tufyatue manna kwa mikono na miguu yetu

Kama huamini kama mimi, jua una matatizo makubwa na mengi. Tangu ishuke ‘neema’ kama manna, yaani uchakachuaji, kwa wenye meno na wanjanja, ni wakati wa kula kwa mikono na miguu na kutanua au kula mboga saba japo si wote.

Wanene wapanue mikanda huku wadogo wakiifunga zaidi ili wanene wapate chakula na kutanua. Hadi hapa, nani haoni miujiza hii? Kama huoni wewe ni kipofu. Kama huifaidi, basi una laana, maana, hata chawa wanafaidi na kunenepeana.

Leo, nitazamia dhana ya kula kwa mikono na miguu tena bila kunawa wala kuomba itokanayo na neema ya uchakachuaji.

Unanawa nini wakati usafi na uchafu havina mpaka? Unamuomba nani wakati ulacho ni chako hata kama si chako?

Utashindwaje kula wakati una hamu na si njaa ya kula? Wasiokula kama wewe wana ugonjwa wa akili au bulimia, yaani kuishiwa hamu ya kula.

Nani anaweza kulala njaa wakati huu ambapo ulaji uko nje nje?

Huu ni wakati wa kumshukuru Mungu mkuu na miungu midogo na kushangilia neema japo na kama kwa wengine wasio na zana za kulia katika dhana ya ulaji kutokana na matokeo yake. Naona yule anatikisa kichwa! Huna haja ndugu yangu.

Kama hushangilii hii neema, jua una roho mbaya kama Gen Z waliotaka kuchukua chakula cha wenyewe na kuwapa wote.

Nani kakwambia kuwa manna ni kwa dunia nzima? Manna ni kwa wana wateule wa mwenda usiku. Manna ni chakula cha wanjanja.

Twapaswa kushangilia. Kwanini tusishangilie kwa kufufua miujiza na kuongeza mingine? Hakuna msimu mzuri kama huu wa uchakachuaji, sorry, uchaguzi.

Unachagua kula, kulisha, au kuliwa hadi Novemba. Nawashauri wasioshangilia wala kufaidi ulaji huu wa manna wawe wavumilivu.

Hamjaambiwa? Mvumilivu hula mbivu hata kama imeoza, Nani asiye na kisu aweza kula nyama?

Ili ule nyama, sorry, manna, wapaswa kuwa na kisu cha aina gani? Ni simpo.

Kisu hiki kinaitwa kura ya kula. Ukiwa na kisu hiki, unatoa ahadi ya kutoa kura ya kura kwa kila mtia nia halafu unaanza utulivu hata kama wapo watakaopiga makele.

Hayo yasikutishe. Wahenga walisema. Kelele za chura hazizuii tembo kunywa maji.

Nani anajali kelele za mpangaji wakati ni mwenye nyumba?

Ili kula na kushangilia kwenye falsafa ya takrima, yakupasa uunganishe hata kwa kutenganisha. Unawaunganisha maadui na kuwatenga na kupingana huku ukiwatosa wenye kupiga kelele.

Unaunganisha matumbo badala ya sera. Kula inageuka sera na sera inageuka ulaji. Si inapendeza siyo?

Nani hataki kula tena bila kutoa jasho? Hata aitwe kupe, msaliti, na majina mengine mazuri, mlaji ni mlaji. Wahenga wanaasa.





Mla kala leo, kesho kalani.

Isitoshe, cha mgema siku hizi, kinaliwa na mlevi. Hamjaambiwa kwa umdhaniaye ndiye siye?

Sasa inakuwaje awe ndiye wakati siye? Haya ni maneno ya busara. Si mafumbo ili yahitaji mwelevu kuyang’amua.

Lazima tushangilie hata kusherehekea ulaji maana, hata kama manna yenyewe ni wenzetu. Kwani, ni nyoka walao nyoka wenzao au samaki ama na waja wamejifunza sayansi hii ya ulaji?

Huko nitokako, kuna kamsemo kuwa mali ya umma haiumi hata uiume vipi. Kwani, wewe siyo umma? Hii ndiyo demokrasia, yaani, utawala wa watu kwa ajili ya watu.

Uzuri wa demokrasia hii ya kukopa, haielezi watu ni wangapi.

Hata wawili ni watu. Haitofautishi uchakachuaji na uchaguzi. Hivyo, ni demokrasia.

Nadhani tumeelewana. Sitaki maswali mengi. Yanini wakati huu ni wakati wa kula?

Nirejee falsafa ya takrima japo si ukarimu bali kuzidiana kete.

Mnaotaka nanyi kula, mjue. Lazima mliwe na wale mtakaowala baadaye kwa miaka mitano.

Hivyo, msipokula au kuliwa, msilaumu wala kuumia. Ngoja tule tushibe halafu tunapanue keki ya kaya ili wote mle. Kuna ulaji aina mbili. Upo ule wa vitendo na ule wa imani.

Nawashaurini muache malalamiko na ubishi. Muishike imani ya kula kwa imani si kwa vitendo ili msije kuvimbiwa mkakufuru. Hili ndilo sharti kuu la kula manna.

Najua. Wapo wabishi na wenye dhambi ya ubishi. Watahoji ni kwanini hawa wanakula na wale hawala au kuliwa. Wote tunakula.

Tunakula kwa kuwakilishana iwe ni kwa maeneo au vyama vyetu.

Viongozi wakila, wanafanya hivyo kwa niaba ya waliowachagua ili wale.

Kwa wenye ‘busara’ kula si jambo la kuwasumbua kwa vile wanaogopa kuvimbiwa wakakosa usingizi.





Kwani, hamjui.

Akosaye usingizi kwa kuvimbiwa na aukosaye kwa njaa wote wanaukosa. Je kipi bora, kukosa usingizi wa kuvimbiwa au kutokula kabisa? Ni suala la kutumia akili.

Hivyo, wote tushangilie neema hii ya manna bila kujali nani anakula na nani anamla au kumlia mwenzake.