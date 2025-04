Miaka minne ya uongozi wa Rais Dk Samia: UDSM yatathmini mafanikio yake

Baadhi ya programu hizo ni: Shahada ya Awali ya Say¬ansi katika Akili Mnemba na Ujifunzaji wa Mashine (BSc in Artificial Intelligence and Machine Learning) inayo¬tolewa na Ndaki ya TEHA¬MA (CoICT); Shahada ya Umahiri ya Sayansi katika Teknolojia za Nishati Jadid¬ifu (MSc in Renewable Ener¬gy Technologies) inayotole¬wa na Ndaki ya Uhandisi na Teknolojia (CoET); Shahada ya Uzamili katika Masuala ya Jinsia, Maendeleo na Uju¬muishwaji wa Kidijitali (MA in Gender, Development and Digital Inclusion) inayotole¬wa na Taasisi ya Masomo ya Maendeleo (IDS), Sha¬hada ya Awali ya Biashara katika Masoko ya Kidijitali na Uchanganuzi (BCom in Digital Marketing and Ana¬lytics) inayotolewa na Shule Kuu ya Masomo ya Biashara (UDBS) na Shahada ya Uma¬hiri ya Uchumi wa Buluu na Sera za Baharini (MSc in Blue Economy and Marine Policy) inayotolewa na Taa¬sisi ya Sayansi za Bahari Zanzibar.

Chuo kinatekeleza mradi huu na mkandarasi Sinoma East Africa Co., Ltd kwa ush¬irikiano na Sinoma Interna¬tional Engineering Co. Ltd huku gharama za ujenzi pamoja na usimamizi ukiwa chini ya Shirika la Maende¬leo ya Petroli Tanzania (TPDC). Mradi ulianza Mei 23, 2024 na hivi karibuni utakamilika na kuzinduliwa rasmi.

