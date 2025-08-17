Hello

Your subscription is almost coming to an end. Don’t miss out on the great content on Nation.Africa

Ready to continue your informative journey with us?

Hello

Your premium access has ended, but the best of Nation.Africa is still within reach. Renew now to unlock exclusive stories and in-depth features.

Reclaim your full access. Click below to renew.

Subscribe for a month to get full access

Feisal anaziokota tu CHAN 2024

By  Eliya Solomon

Reporter

Mwananchi Communications Limited

Muktasari:

  • Wachezaji wengine waliobeba mara mbili ni Abdelrazig Taha Yagoub Omer wa Sudan na Alhassane Bangoura wa Guinea.

Kiungo mshambuliaji wa Taifa Stars, Feisal Salum 'Fei Toto' ameendelea kuonyesha ubora  alionao katika mashindano ya CHAN 2024 baada ya jana usiku kubeba tuzo ya pili ya mchezaji bora wa mechi dhidi ya Afrika ya Kati ikiwa ni mechi ya mwisho ya Kundi B iliyopigwa Kwa Mkapa.

Katika mechi hiyo ambayo ilimalizika kwa suluhu, Fei toto alipiga mashuti matano, huku mawili yakilenga lango mbali na hilo aliibeba Stars katika eneo la kiungo na kuifanya kuwa na umiliki wa mpira kwa asilimia 68.

Fundi huyo wa Kizanzibar, alianza kubeba tuzo za mchezaji bora wa mechi katika ufunguzi tu wa michuano hiyo ambapo aliisaidia Stars kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Burkina Faso.

Related

Akiongelea juu ya tuzo hiyo, Fei toto alisema: "Nashukuru Mungu kwa matokeo haya, na pia kwa kupewa tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwa mara nyingine tena hii inamaana kubwa sana kwangu na timu kwa ujumla."

Nyota huyo wa Azam aliongeza kwa kusema; "Tumemaliza hatua ya makundi vizuri, na sasa hesabu zetu ni robo fainali, nashukuru Watanzania kwa sapoti yao bado tunawahitaji katika hatua inayofuata.”

Katika orodha ya wachezaji ambayo wamezikusanya sana tuzo za mchezaji bora wa mechi, anayeongoza ni Ramandimbisoa Michel Toldo wa Madagascar, akibeba mara tatu, moja zaidi kwa Fei toto.

Wachezaji wengine waliobeba mara mbili ni Abdelrazig Taha Yagoub Omer wa Sudan na Alhassane Bangoura wa Guinea. Kwa Stars wachezaji ambao wamebeba tuzo hiyo mbali na Fei toto ni Clement Mzize na Mudathir Yahya kila mmoja akibeba mara moja

In the headlines