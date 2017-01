Julie Gichuru: Mjasiriamali na mwanahabari mahiri

Mafanikio yake mengine katika televisheni yalionekana mwaka 2009, alipoanzisha kipindi cha Fist to Five for Change, kilichoratibu makubaliano ya kuponya majeraha ya machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi wa mwaka 2008 nchini humo.

Akiwa katika kituo cha NTV alishiriki kuanzisha na kutangaza vipindi vya Showdown, On the Spot, You the Jury, The People’s Voice na Voices of Reason.