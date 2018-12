TFS yaomba radhi abiria, Watanzania

By Herieth Makwetta, Mwananchi [email protected]

“Ofisa huyo alikuwa akitekeleza majukumu hayo kwa mujibu wa kifungu cha 93 (Powers of officers with respect to offences) inayompa mamlaka ofisa misitu au ofisa wa Jeshi la Polisi kukagua, kukamata na kuzuia mazao yanayodhaniwa kupatikana kinyume na sheria,” imeeleza taarifa hiyo.