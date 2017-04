Richmond yageuzwa mtaji wa kisiasa

“Hili sakata ni mfano wa mbinu zinazotumika kwa kuchukua tatizo la mwingine na kulipandikiza kwa mwingine ili kuficha udhaifu wa wengine. Nadhani imefika wakati Lowassa na yeye aseme wazi, kwa sababu akiacha litaendelea kumuumiza. You need to talk (unahitaji kuongea).”