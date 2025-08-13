Afrika ya Kati yaaga CHAN, Madagascar yafufua matumaini

Jamhuri ya Afrika ya Kati leo Agosti 13, 2025 imekuwa timu ya pili kuaga Fainali za Mataifa ya Afrika kwa Wachezaji wa Ligi za Ndani (CHAN) 2024 ikifuata nyayo za Nigeria.

Kichapo cha mabao 2-0 ilichokipata kutoka kwa Madagascar kimeifanya Afrika ya Kati kubaki mkiani mwa kundi B la mashindano hayo ikiwa haina pointi, matokeo yanayoifanya iage rasmi kwani hata ikipata ushindi katika mechi ya mwisho dhidi ya Tanzania ‘Taifa Stars haitoweza kumaliza katika nafasi mbili za juu kwenye kundi hilo.

Bao la kwanza la Madagascar katika mchezo huo wa leo dhisi ya Afrika ya Kati limepachikwa na Toky Rakotondraibe katika dakika ya 84.

Wakati Jamhuri ya Afrika ya Kati wakijipapatua kusawazisha, Lalaina

Rafanomezantsoa aliipatia Madagascar bao la pili katika dakika za majeruhi ambalo lilizika rasmi matumaini ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kubaki katika mashindano hayo.

Umekuwa ni ushiriki usio mzuri kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati inayoshiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza kwani ndio imekuwa kibonde wa kundi hilo.

Kabla ya kichapo cha leo, ilianza kufungwa mabao 4-2 na Burkina Faso kisha ikafungwa bao 1-0 na Mauritania.

Kwa ushindi wa leo, Madagascar sasa imeweka hai matumaini yake ya kufuzu robo fainali kupitia kundi hilo kwani imefikisha pointi nne.